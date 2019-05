Urazowe uszkodzenie mózgu (TBI) często kończy się śmiercią lub niepełnosprawnością. Gdy już dojdzie do urazu, to lekarze są w stanie niewiele zrobić, pomimo szybkiej interwencji. Badania przeprowadzone na myszach wykazały, że w miejsce urazu wystarczy podać ksenon, by ochronić gryzonie przed poważniejszymi szkodami.

Zdjęcie Czy ksenon pomoże nam leczyć urazy mózgu? /123RF/PICSEL

Urazy głowy są bardzo podstępne. Nawet pomimo szybkiej pomocy medycznej, często dochodzi do tzw. wtórnych obrażeń mózgu kilka dni po zdarzeniu. Te zazwyczaj nie powodują śmierci, ale mogą wywoływać poważne upośledzenia fizyczne i umysłowe.



Zespół naukowców z Imperial College London pod kierownictwem dr Roberta Dickinsona znieczulił 72 myszy i 2/3 z nich poddał urazowi mózgu. Po 15 minutach podano im ksenon lub gaz kontrolny. Gryzonie zbadano pod kątem uczenia się i pamięci dwa tygodnie po urazie, a następnie po 20 miesiącach. Eksperyment przyniósł niezwykłe efekty



Okazało się, że myszy, którym nie podano ksenonu umarły wcześniej niż pozostałe zwierzęta. Co więcej, osiągały one gorsze wyniki w testach przeprowadzonych po 20 miesiącach od urazu. Zaobserwowano u nich także utratę neuronów w obszarze hipokampa oraz degradację włókien nerwowych w ciele modzelowatym. Gryzonie, którym podano ksenon, były w dużo lepszym stanie, a pod wieloma względami zachowywały się podobnie co myszy bez urazu mózgu.



Wyniki są zgodne z wcześniejszymi badaniami na myszach z urazami mózgu i ludźmi po zatrzymaniu krążenia. Niestety, mechanizm działania ksenonu na mózg nie jest jeszcze w pełni zrozumiały. Naukowcy sugerują hamowanie receptorów NMDA, które ulegają nadmiernej aktywacji po urazie mózgu.