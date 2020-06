Krople do oczu zapobiegające ślepocie

​Amerykańscy naukowcy opracowali krople do oczu, które mogą zapobiec utracie wzroku po zamknięciu gałęzi żyły środkowej siatkówki. Jest to główną przyczyną ślepoty milionów osób na całym świecie.

Zdjęcie To może być przełom w walce z jedną z częstszych przyczyn ślepoty /123RF/PICSEL

Badanie przeprowadzone na myszach przez uczonych z Columbia University Irving Medical Center sugeruje, że terapia eksperymentalna może mieć szersze działanie niż stosowane obecnie leki. Wyniki zostały opublikowane w "Nature Communications".

Zamknięta żyła

Czym jest zamknięcie gałęzi żyły środkowej siatkówki (BRVO)? BRVO występuje, gdy żyła główna odprowadzająca krew z siatkówki zostaje zablokowana, zwykle z powodu zakrzepu krwi. W rezultacie krew i inne płyny przeciekają do siatkówki, uszkadzając fotoreceptory odpowiedzialne za widzenie. Do zamknięcia żyły dochodzi zazwyczaj w miejscu skrzyżowania tętniczo-żylnego lub na brzegu tarczy nerwu II.



Jest to choroba występująca najczęściej po 70. roku życia - szacuje się, że zaledwie 5 proc. pacjentów ma mniej niż 45 lat. Standardowe leczenie tej choroby polega na podawaniu preparatów zmniejszających wyciek płynu z naczyń krwionośnych i nieprawidłowy ich wzrost. Niestety, terapie te mają swoje ograniczenia. Wymagają bowiem wielokrotnych wstrzyknięć leków bezpośrednio do oka, a nie wszystkim pacjentom to pomaga.



Nowa terapia celuje w enzym zwany kaspazą-9. Uważa się, że w normalnych warunkach kaspaza-9 jest zaangażowana przede wszystkim w programowaną śmierć komórki, ściśle regulowany mechanizm naturalnej eliminacji uszkodzonych lub nadmiernych komórek. W badaniach na myszach wykryto, że kiedy naczynia krwionośne są uszkodzone przez niedrożność żyły głównej siatkówki, dochodzi do niekontrolowanej aktywności kaspazy-9, co wyzwala procesy uszkadzające siatkówkę.



Zdjęcie Porównanie siatkówki w przypadku RVO bez kropli (po lewej) i po zastosowanych kroplach (po prawej) / materiały prasowe

Zespół uczonych pod kierownictwem prof. Carol M. Troy odkrył, że wysoce selektywny inhibitor kaspazy-9 dostarczony za pomocą kropli do oczu, poprawia szereg funkcji siatkówki w mysim modelu choroby. Co najważniejsze, terapia zmniejsza obrzęk, poprawia przepływ krwi i zmniejsza uszkodzenie neuronów w siatkówce.



Nowa forma terapii

- Uważamy, że te krople do oczu mogą oferować liczne korzyści w porównaniu z istniejącymi terapiami. Pacjenci mogliby sami podawać lek i nie musieliby wykonywać serii zastrzyków. Ponadto nasze krople do oczu celują w inną ścieżkę uszkodzenia siatkówki, a tym samym mogą pomóc pacjentom, którzy nie reagują na obecne terapie - powiedziała prof. Troy.



Uczeni przygotowują się do przetestowania kropli do oczu u osób z BRVO podczas badania klinicznego fazy I. Zespół prof. Troy zamierza także sprawdzić, czy inhibitory kaspazy-9 mogą być stosowane w leczeniu innych uszkodzeń naczyń krwionośnych spowodowanych nadmierną aktywnością enzymu, w tym cukrzycowym obrzękiem plamki żółtej.