Krok bliżej drukowania narządów do przeszczepów

​Grupa naukowców z Uniwersytetu w Buffalo stworzyła nową, szybką technikę druku 3D, która przybliża nas do drukowania organów do przeszczepów narządów.

Reklama

Zdjęcie Ta metoda druku 3D może zrewolucjonizować medycynę /materiały prasowe

Jednym z głównych celów druku 3D w medycynie jest możliwość wytwarzania narządów do przeszczepów. Ludzie na całym świecie umierają czekając na przeszczep nowego organu, ponieważ liczba dostępnych narządów do transplantacji jest ograniczona. Rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie techniki druku 3D w medycynie.

Reklama

Inżynierowie podzielili się krótkim filmem przedstawiającym proces tworzenia drukowanej w 3D ręki. Wideo trwa siedem sekund i jest przyspieszone 150 razy. Podczas gdy na filmie wygląda to tak, jakby proces drukowania trwał zaledwie kilka sekund, w rzeczywistości jego wytworzenie zajęło 19 minut. Należy jednak pamiętać, że drukowanie 3D tak szczegółowego modelu ludzkiej dłoni przy użyciu innych systemów zajęłoby nawet do sześciu godzin.



Naukowcy pracujący nad projektem twierdzą, że opracowana przez nich technologia jest od 10 do 50 razy szybsza niż standard przemysłowy i sprawdza się przy dużych rozmiarach próbek. Zdolność systemu druku 3D do pracy z dużymi rozmiarami próbek jest czymś, co było trudne do osiągnięcia w przeszłości. Projekt wykorzystuje technologię druku 3D zwaną stereolitografią i hydrożele.



Wideo Drukowanie narządów

Naukowcy z Uniwersytetu w Buffalo opracowali metodę szybkiego drukowania modeli hydrożelowych o wielkości centymetra. Zespół twierdzi, że ich proces znacznie zmniejsza deformację części i uszkodzenia komórek spowodowane długotrwałym narażeniem na stres środowiskowy, jaki występuje w typowych procesach druku 3D.



Nowa metoda jest szczególnie dobrze dostosowana do drukowania komórek z sieciami naczyń krwionośnych, co jest kluczowe dla drukowanych w 3D ludzkich tkanek i organów.