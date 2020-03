Koronawirus - jak długo utrzymuje się na powierzchni i w powietrzu?

SARS-CoV-2, czyli koronawirus wywołujący COVID-19, jest stabilny przez kilka godzin do kilku dni w aerozolach i na różnych powierzchniach. Potwierdzają to najnowsze badania.

Eksperymenty przeprowadzone przez NIH, CDC, UCLA i Uniwersytet Princeton wskazują, że SARS-CoV-2 pozostaje aktywny w aerozolach do trzech godzin. Na miedzianych powierzchniach koronawirus przetrwa do czterech godzin, a na kartonach do 24 godzin. Najdłużej utrzyma się na tworzywach sztucznych i stali nierdzewnej - nawet 2-3 dni.

Wyniki badań dostarczają kluczowych informacji na temat stabilności SARS-CoV-2 i sugerują, że można się nim zarazić poprzez dotknięcie zainfekowanych przedmiotów. Informacje o wynikach badań zostały upublicznione, ale dopiero teraz praca została zrecenzowana i potwierdzona.



Naukowcy z Rocky Mountain Laboratories (RML) porównali, w jaki sposób środowisko wpływa na SARS-CoV-2 i SARS-CoV-1, który wywołuje SARS. Żywotność obu wirusów jest podobna, ale dlaczego SARS-CoV-2 powoduje więcej przypadków zachorowań. To prawdopodobnie dlatego, że osoby zarażone SARS-CoV-2 mogą rozprzestrzeniać wirusa przed rozpoznaniem objawów lub przechodząc chorobę bezobjawowo. W przypadku SARS-CoV-1 tak nie było.