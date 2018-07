Komórki nowotworowe wykorzystane do zabijania... nowotworów

Wykorzystując technikę edycji genów CRISPR naukowcy przeprogramowali komórki nowotworowe, które oddzieliły się od pierwotnego guza, aby go zniszczyły. Tych "domowych zabójców" przetestowano z powodzeniem na trzech różnych nowotworach złośliwych u myszy.

Wojna z rakiem jest skomplikowana i wielopłaszczyznowa. Największym zagrożeniem są pierwotne komórki nowotworowe, które często opierają się nawet najbardziej wyniszczającym terapiom. Naukowcy znaleźli sposób jak sobie z nimi radzić - do walki wystarczy zaciągnąć komórki, które wyglądają na "przyjazne".



- To tylko wierzchołek góry lodowej. Terapie oparte na komórkach mogą dostarczyć środki terapeutyczne do nowotworów i zapewnić leczenie tam, gdzie zawodzą standardowe metody. Dzięki naszej technice pokazujemy, że dzięki odwróconej inżynierii możemy wykorzystać własne komórki nowotworowe pacjenta do walki z rakiem. Uważamy, że to podejście ma wiele implikacji może być stosowane we wszystkich typach komórek nowotworowych - powiedział dr Khalid Shah z Uniwersytetu Harvarda.



Zespół wykorzystał zdolność wielu komórek rakowych do samodzielnego zasiedlania, które nowotwory wykorzystują do rozprzestrzeniania się na inne obszary tego samego narządu lub inne narządy. To "siła" agresywnych typów nowotworów, które udało się przekształcić w słabość.



Naukowcy spróbowali dwóch podejść. W pierwszym używali komórki nowotworowe, które były zmodyfikowane tak, aby miały odcisk palca układu odpornościowego pacjenta. W drugim podejściu komórki nowotworowe pacjenta były edytowane z wprowadzonymi cząstkami terapeutycznymi. Testowano je na mysich modelach - zwierzęta cierpiały na pierwotnego raka mózgu, nawracającego raka mózgu i raka piersi. Użycie zmodyfikowanych komórek nowotworowych do zwalczania pierwotnego guza zwiększało przeżycie gryzoni.



Konieczne są dalsze badania, ale naukowcy już teraz przyznają, że terapia ma duży potencjał.