Komórki macierzyste wypełnią ubytki w rdzeniu kręgowym?

​Naukowcy zastosowali komórki macierzyste pobrane ze szpiku kostnego do naprawy urazu rdzenia kręgowego. Innowacyjna terapia daje niezwykłe efekty.

Urazy rdzenia kręgowego będzie można leczyć za pomocą komórek macierzystych?

Naukowcy z Uniwersytetu Yale wstrzyknęli pacjentom ich własne komórki macierzyste pobrane ze szpiku kostnego, obserwując niezwykłe efekty. Ten rodzaj terapii jest idealny nie tylko dla urazów rdzenia kręgowego, ale i uszkodzeń mózgu (jak udary).

- Podobne wyniki z komórkami macierzystymi u pacjentów z udarem zwiększają naszą pewność, że to podejście może być klinicznie użyteczne - powiedział Jeffery Kocsis z Uniwersytetu Yale.



To wciąż wczesny etap tej terapii komórkami macierzystymi dla urazów rdzenia kręgowego, a autorzy badania podkreślają, że dalsze eksperymenty muszą zostać przeprowadzone przed potwierdzeniem wyników ich wstępnej, niezaślepionej próby - może to zająć lata.



- Pomysł, że możemy być w stanie przywrócić funkcję po urazie mózgu i rdzenia kręgowego przy użyciu własnych komórek macierzystych pacjenta intrygował nas od lat. Teraz mamy wskazówkę, u ludzi, że może to być możliwe - dodał Stephen Waxman, inny uczony z Uniwersytetu Yale.



To wciąż ekscytująca wiadomość, ponieważ terapia komórkami macierzystymi jest od lat badana jako potencjalne remedium na takie urazy.