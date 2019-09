Kobieta z Armenii płacze kryształowymi łzami

Lekarze badają tajemniczy przypadek kobiety, która płacze "kryształowymi łzami". Jak to możliwe?

Zdjęcie Satenik Kazaryan płacze kryształowymi łzami /Fot. East2west News /materiały prasowe

22-letnia Satenik Kazaryan z Armenii bardzo cierpi, bo podczas płaczu z jej oczu wydostają się prawdziwe kryształy. Krystalizacja łez jest wynikiem stanu zapalnego i ma związek z zaburzeniami metabolizmu kobiety. Wielu lekarzy poddaje w wątpliwość autentyczność tego zdarzenia.



- Byłam u dentysty i poczułam, że jakaś drobinka wpadła mi do oka. Zabolało mnie to i nie przechodziło. Udałam się do okulisty, który wyciągnął kilka kryształów z mojego oka. Teraz każdy dzień jest dla mnie piekłem - powiedziała Satenik Kazaryan.



Wydawało się, że usunięcie wszystkich kryształów z oczu pomoże, ale nietypowe łzy zaczęły pojawiać się regularnie.



- Lekarze byli w szoku. Nie stwierdzili żadnej choroby i nie wiedzieli, jak mnie leczyć. Nie wydali żadnej diagnozy - powiedziała 22-letnia Ormianka.



Jeden z lekarzy, których odwiedzała Satenik był tak oburzony insynuacjami o kryształowych łzach, że nakazał jej jak najszybciej opuścić gabinet. Stwierdził, że kobieta udaje. Wydaje się jednak, że kryształowe łzy są autentyczne. Wysłano je do analizy, ale wciąż nie otrzymano wyników.

Wideo Kobieta płacze kryształowymi łzami

Reklama

Przypadkiem Satenik Kazaryan zainteresowało się ormiańskie Ministerstwo Zdrowia. Urzędnicy obiecali, że pomogą rozwiązać ten dziwny przypadek medyczny.



Rosyjska okulistka, Tatyana Shilova, powiedziała, że stan Ormianki jest nietypowy, ale nie wyjątkowy.



- Czasami dochodzi do takich przypadków, ale lekarze mają problemy ze zdiagnozowaniem ich. Przyczyna może być różna - albo stan zapalny, albo podłoże genetyczne - powiedziała Tatyana Shilova.



W łzach są białka, które mogą ulegać krystalizacji. Może być to objawem problemów z wątrobą lub nerkami. Stan jest poważny i wymaga dalszego leczenia.