Kobieta wybudziła się ze śpiączki po 27 latach

Kobieta ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, która w 1991 r. została poważnie ranna w wypadku drogowym i zapadła w śpiączkę, wybudziła się po 27 latach.

Nie można tracić nadziei, że osoby w stanie wegetatywnym pewnego dnia się wbudzą

Munira Abdulla, która w chwili wypadku miała 32 lata, doznała poważnego urazu mózgu po tym, jak samochód, którym podróżowała zderzył się z autobusem. Jej 4-letni wówczas syn Omar Webair siedział obok niej na tylnym siedzeniu i wyszedł z wypadku bez szwanku, bo matka osłoniła go własnym ciałem na chwilę przez zderzeniem.



Obrażenia głowy pani Abdulli były na tyle poważne, że kobieta zapadła w śpiączkę. Po 27 latach odzyskała przytomność.



- Nigdy nie straciłem nadziei, ponieważ zawsze miałem wrażenie, że pewnego dna się obudzi. Teraz chcemy to nagłośnić, bo ten przypadek pokazuje, że nie można się poddawać. Nie można traktować bliskich w śpiączce jakby byli martwi. Zawdzięczam życie matce, bo ochroniła mnie tuż przed uderzeniem autobusu - powiedział Omar.



Po wypadku Munira Abdulla została przewieziona do Londynu. Tam stwierdzono, że znajduje się w stanie wegetatywnym - nie ma z nią kontaktu, ale jest w stanie odczuwać ból. Przeniesiono ją do Al Ain, miasta w Zjednoczonych Emiratach Arabskich na granicy z Omanem, gdzie mieszkała przed wypadkiem. Pozostawała tam przez kilka lat, była karmiona przez rurkę i przechodziła fizjoterapię, aby nie doszło do zaniku mięśni. W 2017 r. kobieta trafiła do Niemiec, gdzie przeszła kompleksową terapię (także z użyciem leków), która polepszyła jej stan.



Pewnego dnia pod koniec 2018 roku Omar wdał się z szpitalu w kłótnię z lekarzami. Kobieta wyczuła zagrożenie syna i doznała szoku. Zaczęła wydawać różne dźwięki - po zbadaniu przez lekarzy okazało się, że jej stan nie uległ zmianie. Kilka dni później, Omara obudziło wołanie po imieniu przez matkę. Kobieta ocknęła się po 27 latach przebywania w śpiączce.



Teraz jest bardziej świadoma i można prowadzić z nią proste rozmowy. Kobieta wróciła do Abu Dhabi, gdzie przechodzi fizjoterapię i dalszą rehabilitację.



To jeden z nielicznych przypadków medycznych, w których osoba przebywająca w śpiączce odzyskała świadomość po kilku latach. Lekarze nie są w stanie przewidzieć szansy na odzyskanie świadomości. Osoby, które odzyskują świadomość, często są niepełnosprawne z powodu trwałego uszkodzenia mózgu. Jest jednak z nimi kontakt, a dla bliskich to najważniejsze.