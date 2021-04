Kluczowe odkrycie dotyczące narkozy - tego nie wiedziano wcześniej

​Najnowsze odkrycia wskazują, że znieczulenie ogólne (narkoza) nie tylko "wyłącza" mózg, ale także zmienia jego rytm.

Znieczulenie ogólne, czyli narkoza, to nic innego jak czasowe wyłączenie świadomości w wyniku działania kombinacji leków

Naukowcy z Picower Institute for Learning and Memory na MIT postanowili sprawdzić, jak powszechnie stosowany środek znieczulający - propofol - powoduje utratę przytomności. Okazało się, że w miarę jak lek utrzymuje się w mózgu, w wielu jego regionach zwalniają rytmy, które skutkują leniwą aktywnością neuronalną. Okazało się, że elektryczna stymulacja głębszego regionu - wzgórza - przywraca synchronizację mózgu do normalnych poziomów aktywności, budząc go z powrotem.

- Istnieje powszechne przekonanie, że to, co robi znieczulenie, to po prostu "wyłączenie" mózgu. To, co pokazujemy, to fakt, że propofol dramatycznie zmienia i kontroluje dynamikę rytmów mózgu - powiedział prof. Earl Miller z Picower Institute for Learning and Memory, współautor badania.



Świadome funkcje, takie jak percepcja i poznanie, zależą od skoordynowanej komunikacji neuronalnej, w szczególności między wzgórzem a regionami powierzchniowymi mózgu, w różnych zakresach częstotliwości - od 4 do 100 Hz. Propofol wydaje się zmieniać koordynację między wzgórzem i regionami korowymi do częstotliwości około 1 Hz.



Badania, które pokazują, jak anestetyki zmieniają rytmy mózgu, mogą bezpośrednio poprawić bezpieczeństwo pacjenta, ponieważ te rytmy są łatwo widoczne na EEG. Główne odkrycie badania dotyczy sygnatury bardzo powolnych rytmów w całej korze mózgowej i oferuje model do bezpośredniego pomiaru, kiedy badani weszli w stan nieprzytomności po podaniu propofolu, jak głęboko są utrzymywani w tym stanie i jak szybko mogą się obudzić po zakończeniu dawkowania substancji.



Naukowcy od dawna badają, w jaki sposób rytm mózgu wpływa na ludzi w znieczuleniu ogólnym (narkozie), wykonując i analizując pomiary rytmu za pomocą elektrod EEG umieszczonych na skórze głowy. Ponieważ nowe badanie zostało przeprowadzone na modelach zwierzęcych, zespół był w stanie wszczepić elektrody, które mogą bezpośrednio zmierzyć aktywność wielu poszczególnych neuronów i rytmów w korze i wzgórzu. Nowe wyniki mogą znacznie pogłębić nasze rozumienie znieczulenia u ludzi.