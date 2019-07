Kiedy Chris Prater, elektryk z Kentucky podczas wycinki drzewa zaplątanego w linię energetyczną, poczuł, że coś wpada mu do oka, myślał, że to tylko trociny. Rzeczywistość okazała się dużo brutalniejsza.

Zdjęcie Tak wygląda kleszcz w oku. Fot. Stacja WYMT /materiały prasowe

Nathan Frisby, kierownik ds. bezpieczeństwa w firmie Pratera, dostrzegł w jego oku coś niepokojącego. Mężczyźni próbowali wypłukać to roztworem soli fizjologicznej, ale ciało obce nie chciało nawet drgnąć. Prater udał się niezwłocznie do okulisty.



- Kiedy lekarz w końcu zobaczył ciało obce powiedział, że wie, co mam w oku. Wtedy zamarłem - powiedział Prater.



Okazało się, że w oku mężczyzny nie znajduje się fragment trocin czy drzazga, a kleszcz. Lekarz znieczulił oko Pratera i usunął kleszcza za pomocą pęsety.



- Kiedy lekarz już go chwycił i odciągnął, kleszcz wydał z siebie cichy trzask, jakby pękł i wypadł mi z oka - wyjawił Prater.



Kleszcz w oku Pratera faktycznie wyglądał jak drobina drewna. Okazało się, że należy on do gatunku Ixodes scapularis, niezwykle powszechnego w stanie Kentucky.



Po usunięciu kleszcza, mężczyźnie przepisano sterydy i antybiotyki. Nie odnotowano u niego żadnych powikłań po kontakcie z pajęczakiem.