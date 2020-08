Każdy z nas ma zmarszczki we wnętrzu serca

​W komórkach serca znajduje się przypominająca pajęczynę sieć guzków. Są one ważne, zwłaszcza, gdy układ sercowo-naczyniowy dopiero się kształtuje. Do tej pory naukowcy nie wiedzieli, jaką rolę system ten spełnia po osiągnięciu dojrzałości organizmu.

Skomplikowana sieć beleczek mięśniowych (Trabeculae carnae) to anatomiczna ciekawostka, nad którą lekarze i naukowcy zastanawiali się od dawna. Międzynarodowy zespół uczonych zebrał sporo danych i porównał skany zdjęć z rezonansu magnetycznego serca z ok. 25 000 kart pacjentów z trzech dużych baz danych.

Zdjęcia zostały połączone z danymi genetycznymi w poszukiwaniu wzorców Trabeculae carnae odnoszących się do indywidualnych genów, wydolności serca i ryzyka różnych chorób.



Beleczki mięśniowe nie wyglądają spektakularnie - to sieć rozgałęzień wypełniających tkankę mięśniową tworzącą ściany komory serca. Najstarsze zachowane ślady tych struktur anatomicznych sięgają notatek Leonarda Da Vinci z XVI wieku.



Jedno z bardziej widocznych pasm tkanki, zwane Trabecula septomarginalis, jest często nazywany potocznie pępowiną Leonarda.



Przez długi czas naukowcy wiedzieli, że beleczki mięśniowe przydają się podczas fazy wzrostu serca. Teraz okazało się, że są istotne także w dojrzałym organizmie. Pępowina Leonarda na przykład zapobiega przepełnieniu serca. Ponieważ owija się wokół ważnej wiązki nerwów, może także stanowić skrót dla układu przewodzącego.



- Leonardo da Vinci naszkicował te skomplikowane struktury wewnątrz serca 500 lat temu i dopiero teraz zaczynamy rozumieć, jak ważne są one dla ludzkiego zdrowia. Te badania rzucają nowe światło na ekscytujący kierunek badań nad niewydolnością serca, która wpływa na życie prawie miliona ludzi w Wielkiej Brytanii - powiedział Declan O'Regan, radiolog z Instytutu Nauk Medycznych MRC w Londynie.



Okazało się, że beleczki mięśniowe w tkance serca poprawiają przepływ powietrza, podobnie jak zagłębienia w piłce golfowej ułatwiają jej przesuwanie się po powierzchni.