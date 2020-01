Kawałek popcornu utknął mu między zębami. Musiał przejść operację serca

Utknięcie ziarna popcornu między zębami zwykle powoduje tylko irytację, ale dla pewnego Anglika skończyło się tragicznie. Z tego powodu musiał mieć operację serca.

Zdjęcie Chore serce przez popcorn? Tak, to możliwe /123RF/PICSEL

41-letni Adam Martin jadł popcorn podczas oglądania filmu we wrześniu ubiegłego roku, gdy fragment ziarna utknął mu między zębami. Zdarza się. Okazało się jednak, że fragment trudno usunąć. Zdesperowany mężczyzna próbował wydostać ziarno przy pomocy różnych domowych przedmiotów - wykałaczki, drutem, a nawet metalowym gwoździem.



Po tych nierozsądnych zabiegach Martin poczuł ból zęba, ale nie udał się do dentysty. Rozwinęły się u niego objawy grypopodobne, w tym nadmierna potliwość, dreszcze, ogólne zmęczenie i bóle głowy. Objawy te skłoniły go do udania się do lekarza, który zdiagnozował u mężczyzny szmery w sercu.



Wkrótce u mężczyzny pojawił się tzw. objaw Janewaya, czyli jeden z klasycznych, ale rzadkich, objawów skórnych bakteryjnego zapalenia wsierdzia. W objawie tym obserwuje się małe, niebolesne zmiany na dłoniach i stopach, które mają charakter rumieniowy albo krwotoczny. Pod koniec października 2019 r. Martin został przyjęty do szpitala, a lekarze ocenili, że infekcja poważnie uszkodziła zastawki jego serca. Mężczyzna przeszedł 7-godzinną operację na otwartym sercu.



Zapalenie wsierdzia może wystąpić, gdy bakterie dostaną się do krwioobiegu i przedostaną do serca. Może się to stać poprzez wszelkie manipulacje w jamie ustnej. Uszkodzenie dziąsła podczas prób usunięcia ziarna popcornu było tylko jedną z możliwości złapania infekcji przez mężczyznę.



Już zadeklarował, że nigdy więcej nie tknie popcornu.