Kapsaicyna chroni przed rakiem i pomaga poprawić metabolizm

Dzięki swojemu wyrazistemu smakowi papryka chili jest popularnym składnikiem wielu kuchni świata. Warto jednak wiedzieć, że papryka chili zawiera bioaktywny związek roślinny, zwany kapsaicyną. To właśnie on nadaje papryczkom ich ostry smak i oferuje kilka dodatkowych właściwości zdrowotnych.

Zdjęcie Kapsaicyna bardzo pozytywnie wpływa na nasz organizm /AFP

Kapsaicyna posiada właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne, co daje jej potencjał w leczeniu chorób zapalnych oraz raka. Na przykład badania opublikowane w czasopiśmie naukowym "Future Oncology" informują, że spożywanie kapsaicyny może hamować wzrost komórek raka prostaty.

Do kolejnych właściwości kapsaicyny można zaliczyć jej działanie przeciwbólowe, odchudzające (zwiększone spalanie tkanki tłuszczowej) oraz poprawiające samopoczucie (stymulacja produkcji endorfin w organizmie).

Papryczki chili są bogate w beta-karoten, który nasz organizm przekształca w witaminę A. Jest ona niezbędna do utrzymania w zdrowiu błon śluzowych, dzięki czemu nasz organizm jest chroniony przed różnego rodzaju wirusami. Chili posiada także sporą zawartość witaminy C, która stymuluje produkcję białych krwinek, walczących z zarazkami.

Badania dowodzą, że spożywanie papryki chili może pomóc w ustabilizowaniu poziomu cukru we krwi u osób zmagających się z insulinoopornością lub cukrzycą. To nie wszystko, jedząc paprykę chili chronimy także nasze serce - zmniejszając poziom cholesterolu we krwi.

Zdjęcie Uczestnicy konkursu jedzenia papryk w Chinach / AFP

Niewielu bierze to pod uwagę, ale spożywanie kapsaicyny może być prostą metodą na udrożnienie zatkanego nosa podczas kataru. Oprócz tego, jej właściwości antybakteryjne mogą pomóc w walce z przewlekłymi infekcjami zatok.