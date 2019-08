Już wiadomo, czym różnią się ludzkie komórki mózgowe od mysich

Mysie komórki mózgowe włączają zupełnie inne geny od ludzkich komórek mózgowych. Skąd taka rozbieżność?

Zdjęcie Nasze mózgi różnią się od mysich poziomem ekspresji genów /123RF/PICSEL

To jeden z największych współczesnych problemów farmakologii. Nawet jeżeli leki działają dobrze u myszy, często są niewystarczające do leczenia ludzi. Teraz odkryto dlaczego - mysie komórki aktywują zupełnie inne geny od ludzkich.



Myszy i ludzie mają bardzo podobną architekturę mózgów złożonych z podobnych typów komórek. Teoretycznie sprawia to, że myszy są idealnymi obiektami testowymi dla neuronaukowców, którzy zazwyczaj nie mają możliwości badania żywych ludzkich mózgów. Ale przez długi czas nie było wiadome, dlaczego leki działające u myszy często nie działają u ludzi.



Aby dowiedzieć się, dlaczego tak się dzieje, grupa naukowców z Instytutu Neuronauk Allena z Seattle porównała mózgi ofiarowane od zmarłych osób i tkankę przekazaną przez pacjentów cierpiących na padaczkę, którzy przeszli operację. Uczeni przyjrzeli się szczególnie części mózgu zwanej zakrętem skroniowym środkowym, która bierze udział w przetwarzaniu języka i wnioskowaniu dedukcyjnym. Posortowano prawie 16 000 komórek z tego regionu mózgu i zidentyfikowano 75 różnych typów komórek. Kiedy porównano komórki ludzkie z mysimi, odkryto, że gryzonie miały odpowiedniki podobne do prawie wszystkich ludzkich komórek. Ale zauważono różnice w ekspresji genów.



Serotonina jest neuroprzekaźnikiem, który reguluje apetyt, nastrój, pamięć i sen. Odbywa się to poprzez wiązanie się z receptorem na powierzchni komórek, który działa jak rękawica do łapania piłki baseballowej. Co ciekawe, receptory serotoninowe myszy nie znajdują się w tych samych komórkach, co u ludzi. Tak więc leki, które zwiększają poziom serotoniny w mózgu stosowane w leczeniu depresji, mogą działać na inne komórki u myszy i inne u ludzi.



Odkryto także różnice w ekspresji genów, które pomagają budować połączenia między neuronami.