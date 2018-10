Jego paznokcie zmieniły kolor na brązowy. Co się stało?

W Arabii Saudyjskiej odnotowano niezwykły przypadek medyczny. Paznokcie osoby poddanej chemioterapii zmieniły kolor na brązowy.

Zdjęcie Fot. The New England Journal of Medicine /materiały prasowe

Ponieważ chemioterapeutyki przemieszczają się po organizmie, tropiąc i niszcząc komórki nowotworowe, mogą wywoływać pewne nietypowe działania niepożądane. Na przykład bardziej znane objawy, jak wypadanie włosów czy nudności, ale także znacznie rzadziej spotykane, np. zaburzenia smaku czy innych zmysłów. Reakcja ciała pacjenta z Arabii Saudyjskiej zaskoczyła nawet lekarzy.



Przypadek odnotowany przez uczonych z Uniwersytetu Króla Sauda został opisany w "The New England Journal of Meduicine". Dr Musa Alzahrani i Mohammed AlJasser opisali historię 42-letniego mężczyzny, u którego nagle pojawiły się brązowe paznokcie z charakterystycznymi prążkami. Zjawisko to było konsekwencją leczenia chłoniaka Hodgkina.



Badanie wykazało rozlane, ciemnobrązowe przebarwienie paznokci (tzw. melanonychia) i dwa rodzaje poprzecznych białych lini, które nie były wyczuwalne dotykiem. Linie te są nazywane liniami Meesa (dłuższa strzałka) oraz liniami Muehrckego (krótsza strzałka). Rozwijają się one w wyniku uszkodzenia macierzy paznokcia oraz nieprawidłowym unaczynieniem tego regionu.



Macierz paznokcia to warstwa komórek wytwarzających keratynę u podstawy każdego palca. Gdy pojawiają się nowe komórki, twarde łuski starszych komórek są wypychane do przodu, tworząc płytkę paznokciową. Ponieważ podobnie jak komórki nowotworowe, komórki macierzyste paznokci dzielą się bardzo szybko, wiele leków stosowanych w chemioterapii może wpływać na ich działanie. Macierz paznokcia zawiera także wiele naczyń krwionośnych, a specyficzne leki mogą uszkadzać przepływ krwi w ich obrębie. Wiadomo, że melanonychia występuje u pacjentów przyjmujących cyklofosfamid, który był jednym z sześciu leków podawanych choremu z Arabii Saudyjskiej.



Lekarze zauważają, że występowanie linii Meesa lub Meuhrckego nie jest niczym niezwykłym, ale pojawienie się ich jednocześnie to oznaka do niepokoju.



Po sześciu cyklach leczenia, u pacjenta doszło do remisji chłoniaka. Kilka miesięcy po zakończonym leczeniu, jego paznokcie powróciły do normy.