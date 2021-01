​iPhone 12 może zaburzać pracę rozruszników serca

Niepokojące wnioski można wyciągnąć po lekturze artykułu w czasopiśmie "Heart Rhytm". Lekarze opisali przypadek, w którym wyłączyli potencjalnie ratującą życie funkcję wszczepialnego defibrylatora serca firmy Medtronic za pomocą trzymanego w pobliżu iPhone'a 12. Jak to możliwe?

iPhone 12 jest kompatybilny z jedną z najbardziej zaawansowanych technologii związanych z komunikacją magnetyczną. Mowa o technologii MagSafe, która jest całkowicie bezpieczna dla zdrowia. Integruje ładowarkę, magnetometr i sensor NFC. Problem pojawia się, gdy właściciel iPhone'a jest jednocześnie użytkownikiem urządzenia medycznego.

Mowa tu o urządzeniach, takich jak implanty ślimakowe czy wszczepialne defibrylatory serca, wykorzystują technologie magnetyczne podobne do MagSafe. Niestety, ich producenci do tej pory nie "zabezpieczali" pasm pracy urządzeń, bo nie było na rynku innych sprzętów konsumenckich, które mogłyby zaburzać ich pracę. Aż do teraz.



Jeżeli firmy produkujące urządzenia medyczne - jak Medtronic - nie zajmą się inteligentniejszą konfiguracją swoich urządzeń, mogą one stanowić zagrożenie dla życia. W "Heart Rhytm" opisano przypadek, w którym iPhone 12 z technologią MagSafe może przypadkowo wyłączyć wszczepialny rozrusznik serca. Podobnie może być z Apple Watchem czy niektórymi e-papierosami - kluczem jest wykorzystanie technologii magnetycznej.



Przypadkowe impulsy

Wszczepialne rozruszniki/defibrylatory serca mają za zadanie wyzwalać skurcz serca we właściwym momencie. Zaburzenie ich pracy, a tym samym wywołanie przypadkowego impulsu, jest niepożądane, choć jest to zjawisko, do którego dochodzi stosunkowo często. Wybór, kiedy wymusić skurcz serca, to zadanie procesorów sterujących - mogą być one wszczepione do komory lub przedsionka serca, a mogą być na zewnątrz ciała - wszystko zależy od choroby i decyzji lekarza.



Na przykład: w przypadku trwałego przewlekłego migotania przedsionków można zastosować pojedynczą elektrodę przedsionkową, natomiast w przypadku przerywanego lub napadowego migotania przedsionków można zastosować dwie elektrody przedsionkowe i komorowe.



W stymulatorze serca powszechnie stosowane tryby kontroli mają nazwy takie jak AOO (asynchroniczne stymulowanie przedsionków), VOO (asynchroniczne stymulowanie komór) lub DOO (asynchroniczne stymulowanie A+V). Bardziej zaawansowane tryby - jak tryb DDD - to dodatkowe zabezpieczenie pracy serca (tzw. dwukomorowe stymulowanie przeciwbradykardii). Jeżeli rozrusznik serca nie zadziała, stymulowana jest komora, co z kolei przyspiesza pracę przedsionka.



I tak, badacze z "Heart Rhytm" doprowadzili do przypadkowego skurczu jednokomorowego defibrylatora ICD Medtronic Visia AF MRI S DF-1 za pomocą zegarka Apple Watch. Elektroniczny papieros firmy Juul dokonał przypadkowej aktywacji dwukomorowego rozrusznika Medtronic Evera MRI XT DR DDMB1D1. Z kolei iPhone 12 i jego ładowanie przy pomocy MagSafe mogło zatrzymać stymulację awaryjną rozrusznika (wspomniany wcześniej tryb DDD).



Żadne z opisanych zdarzeń nie stanowiło bezpośredniego zagrożenia dla życia, jednak potencjalnie mogło doprowadzić do arytmii, która skończyłaby się hospitalizacją pacjentów kardiologicznych.



Warto w tym miejscu zaznaczyć, że problemem nie są same urządzenia elektroniczne wykorzystujące technologie magnetyczne, a nieodpowiednie programowanie wszczepialnych urządzeń medycznych. Nad odpowiednimi zabezpieczeniami powinny popracować firmy takie, jak Medtronic.