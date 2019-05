Innowacyjny związek zabijający antybiotykooporne bakterie

Naukowcy z Uniwersytetu w Sheffield zidentyfikowali związek, które może powstrzymać bakterie oporne na antybiotyki, w tym potencjalnie śmiertelne szczepy E.coli.

Zdjęcie Być może już wkrótce będziemy w stanie zwalczać najbardziej oporne na antybiotyki bakterie /123RF/PICSEL

Antybiotykooporność jest naturalnym procesem ewolucji, który zachodzi, gdy mikroorganizmy, takie jak bakterie, wirusy, grzyby i pasożyty przystosowują się do przetrwaniu w środowisku bogatym w antybiotyki i inne leki zaprojektowane w celu spowolnienia ich wzrostu. Nadużywanie antybiotyków przyspiesza naturalnie występujący proces oporności i sprawia, że bakterie są bardziej zjadliwe.



Tzw. superbakterie są odpowiedzialne za około 25 000 zgonów rocznie w Unii Europejskiej, a raporty przygotowane przez CDC wskazują, że ponad 2 mln osób w USA co roku przechodzi infekcję antybiotykoopornych bakterii, w wyniku czego umiera co najmniej 23 000 z nich.



Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wymienia antybiotykooporność jako jedno z 10 największych zagrożeń dla zdrowia na świecie, a prawdopodobnie będzie jeszcze gorzej. Przewiduje się, że do 2050 r. ponad 10 mln ludzi będzie umierać rocznie z powodu zakażeń opornych na antybiotyki, wyprzedzając raka jako przyczynę śmierci.



Prof. Jim Thomas z Uniwersytetu w Sheffield badał związki opracowane przez swoją doktorantkę Kirsty Smitten i zidentyfikował tzw. dwunuklearny kompleks Rull skuteczny przeciwko opornym na wiele leków szczepom E.coli EC958. Zabija on aż 99,9 proc. bakterii w ciągu pierwszej godziny jego podania.



Wstępne badania wykazały, że nowo opracowany związek jest nietoksyczny dla eukariontów, co oznacza, że także dla ludzi. W przyszłości może być przydatny do zwalczania nie tylko bakterii E.coli, ale także innych bakterii Gram-ujemnych, które mogą wywołać potencjalnie śmiertelne zakażenia, takie jak zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowych cza zakażenie krwi.



To ważne odkrycie, bo w ciągu ostatnich 50 lat nie odkryto żadnej nowej klasy antybiotyków do zwalczania bakterii Gram-ujemnych.