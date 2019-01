Brytyjscy naukowcy opracowali innowacyjny test, który jest w stanie przewidzieć ryzyko wystąpienia raka piersi u kobiety.

Zdjęcie Nowy test pozwoli wykryć raka piersi nie tylko u kobiet znajdujących się w grupie wysokiego ryzyka /123RF/PICSEL

Test łączy informacje o historii rodziny i setki markerów genetycznych z innymi czynnikami, takimi jak waga, aby umożliwić najbardziej wszechstronną ocenę. Test nie jest jeszcze powszechnie dostępny w Wielkiej Brytanii, ale niektórzy specjaliści już go przepisują pacjentom.



Rocznie prawie 55 000 kobiet choruje z powodu raka piersi. Duża część przypadków występuje u kobiet, które znajdują się w grupie ryzyka. Odpowiednio wcześnie zdiagnozowany i leczony nowotwór jest w stanie zapewnić długie życie bez remisji.



- Po raz pierwszy połączono tak wiele elementów w jednym narzędziu do wykrywania raka piersi. To może być przełom w walce z tym nowotworem, ponieważ teraz jesteśmy w stanie zidentyfikować dużą liczbę kobiet o różnym poziomie ryzyka, nie tylko tych, które są w grupie wysokiego ryzyka. To powinno pomóc lekarzom w opracowaniu właściwych terapii - powiedział prof. Antonis Antoniou z Uniwersytetu w Cambridge, jeden z głównych naukowców biorących udział w tworzeniu testu.



Test, który równiez ocenia ryzyko wystąpienia raka jajnika, został opisany w czasopiśmie "Genetics in Medicine".