Innowacyjny test, który wykryje wczesne postaci czerniaka

Naukowcy opracowali test krwi zdolny do diagnozowania czerniaka w oparciu o obecność zaledwie 10 przeciwciał wytwarzanych przez układ odpornościowy w odpowiedzi na złośliwość nowotworu.

Zdjęcie Dzisiaj znamiona ogląda się pod lupą, ale niebawem może wystarczyć prosty test krwi /123RF/PICSEL Medycyna Próbka krwi pomoże wykryć autyzm

Innowacyjny test cechuje czułość na poziomie 79 proc. i specyficzność w zakresie 84 proc. Oznacza to, że nie udało się przy jego pomocy wykryć 21 proc. przypadków, a 16 proc. wyników było fałszywie dodatnich. Mimo tego, jest to najczulszy i najbardziej zaawansowany test kiedykolwiek stworzony.



Wczesna diagnoza to podstawa

Reklama

- Pacjenci, u których wykryto czerniaka na wczesnym etapie, mają pięcioletni wskaźnik przeżywalności od 90 do 99 proc. To sprawia, że test krwi jest potencjalnie ekscytującym narzędziem do badań przesiewowych, ponieważ umożliwia wykrycie czerniaka na bardzo wczesnym etapie - gdy można go leczyć - powiedziała Pauline Zaenker, główna autorka badań.



Po przerzutach, czerniak skóry - najbardziej agresywny spośród wszystkich typów raka skóry - ma pięcioletni wskaźnik przeżywalności wynoszący 15-20 proc. Obecnie dostępne badania przesiewowe nie charakteryzują się wysoką czułością, a ponadto są czasochłonne i inwazyjne. Ze względu na ograniczony dostęp do dermatologów, wiele przypadków czerniaka zostaje wykrytych, gdy jest już za późno. Co roku na świecie diagnozuje się ok. 350 000 nowych przypadków czerniaka, a 60 000 ludzi umiera z powodu tej choroby.



Przed testem długa droga

Twórcy niezwykłego testu zidentyfikowali biomarkery specyficzne dla komórek nowotworowych - pojawiają się one w krwiobiegu razem z czerniakiem. Badając pacjentów z czerniakiem uczeni zidentyfikowali łącznie 1627 autoprzeciwciał, a następnie wydzielili mały zestaw tych, które są wytwarzane na wczesnym etapie choroby.



Obecnie trwają trzyletnie badania kliniczne oceniające skuteczność testu, ale naukowcy są optymistami. Innowacyjny test może uratować dziesiątki tysięcy istnień ludzkich i pozwolić zaoszczędzić miliony euro w kosztach opieki zdrowotnej.