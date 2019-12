Innowacyjny tatuaż odmieni program szczepień ochronnych

Naukowcy MIT mają pomysł na znaczne usprawnienie programu szczepień ochronnych. Zamiast przestarzałej dokumentacji, informacje o szczepieniach będą przechowywane w specjalnych tatuażach.

Zdjęcie Innowacyjny tusz składa się z kropek kwantowych /materiały prasowe

Uczeni MIT opracowali atrament, który można bezpieczne osadzić w skórze obok samej szczepionki. Jest on widoczny tylko przy użyciu specjalnej aplikacji i odpowiedniego filtru światła. Zapis szczepień będzie przechowywany bezpośrednio w skórze pacjenta, zamiast na papierze. Takie rozwiązanie może uprościć krajowy program szczepień ochronnych, zwłaszcza na większą skalę.



- W miejscach, gdzie papierowe książeczki szczepień są gubione lub w ogóle nie istnieją, a elektroniczne bazy danych są egzotyką, technologia ta może szybko i w sposób anonimowy przedstawić historię szczepień pacjentów. W ten sposób będziemy mieli pewność, że każde dziecko, którego rodzice chcą, aby było chronione, zostanie zaszczepione - powiedział Kevin McHugh, jeden z autorów odkrycia.



Badania nad innowacyjnym tuszem zostały sfinansowane przez Fundację Billa i Melindy Gatesów. Podobno projekt powstał na bezpośrednią prośbę samego Billa Gatesa, który jest aktywnie zaangażowany w zwalczanie polio i odry poprzez szczepienia ochronne.



Niewidzialny tatuaż to wzór złożony z maleńkich kropek kwantowych - półprzewodnikowych kryształów odbijających światło - widocznych w świetle podczerwonym. Tatuaż i szczepionka są dostarczane do organizmu za pomocą mikroigieł wykonanych z mieszaniny polimerów i cukru, które umieszczono na specjalnym plastrze.



Rozwiązanie to zostało przetestowane na szczurach - wzory były wykrywalne 10 miesięcy po wstrzyknięciu tuszu. Z kolei na modelach ludzkiej skóry pobranej ze zwłok, tatuaże przetrwały 5 lat symulowanej ekspozycji na promienie słoneczne.