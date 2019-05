​Aby zachować swoją skuteczność, szczepionki muszą być przechowywane w lodówce przed użyciem. To utrudnia dystrybucję szczepionek na niektórych obszarach. Już wkrótce może się to zmienić. Naukowcy z Uniwersytetu McMaster opracowali metodę przechowywania szczepionek w tani i bezpieczny sposób w temperaturze pokojowej przez okres do 3 miesięcy.

Zdjęcie W nowo opracowanych szczepionkach, wirusy zostały pokryte warstwą cukru /materiały prasowe

Naukowcom udało się połączyć aktywne składniki szczepionek z cukrami, tworząc dawki, które są trwałe i zdolne do przetrwania w wysokich temperaturach przez okres do ośmiu tygodni. Cukry, o których mowa, nazywają się pullulanem i trehalozą - zostały one już zatwierdzone przez FDA.

Jak działają innowacyjne szczepionki? Wirusy zostają osuszone i pokryte warstwą cukru z pullulanu i trehalozy. Pomaga to stabilizować kompleks, chroniąc go przed utlenianiem i wysokimi temperaturami. Tak opracowana szczepionka została zamknięta w probówce, owinięta w folię parafinową i umieszczona w bloku grzejnym o temperaturze 40oC na okres 3 miesięcy. Kiedy szczepionka była potrzebna, dodawano do niej wody i stawała się aktywna.



Nowa metoda została przetestowana na myszach. Podano im szczepionkę przeciwko grypie i szczepionkę przeciwko opryszczce - obie były skuteczne.



Naukowcy zauważyli, że zamykanie szczepionek w warstwie cukrowej zwiększa margines kosztów produkcji, jednocześnie znacznie obniżając koszty transportu oraz przechowywania. Biorąc pod uwagę, że transport i przechowywanie stanowią 80 proc. kosztów produkcji szczepionek, nowa metoda może być znacznie bardziej opłacalna.



Teraz trwają prace nad wprowadzeniem nowej metody na rynek.