Innowacyjny sposób leczenia oparzeń

Kanadyjscy naukowcy stworzyli innowacyjne urządzenie, które "drukuje" nowe komórki skóry na ranie. Ma ono pomóc pacjentom z poważnymi oparzeniami - zbyt rozległymi do przeprowadzenia przeszczepu skóry.

Zdjęcie Schemat działania innowacyjnego urządzenia /materiały prasowe

Według WHO co roku dochodzi do 180 000 zgonów z powodu oparzeń. Takie, które nie kończą się śmiercią, są główną przyczyną zachorowań, deformacji i niepełnosprawności. W celu ich leczenia obecnie stosuje się przeszczepy skóry. Te jednak nie zawsze są wystarczające.



- Przeszczepy skóry, w których uszkodzona tkanka jest usuwana i zastępowana skórą pobraną z innej części ciała pacjenta, są standardowym sposobem leczenia poważnych oparzeń. Ale w przypadkach, gdy u pacjenta występują rozległe oparzenia na całym ciele, czasami nie ma ską pobrać zdrowej tkanki. Chociaż istnieją różne alternatywy, żadna nie jest idealna - powiedział prof. Axel Günther z Uniwersytetu w Toronto.



Wkrótce może się to zmienić. Wystarczy drukarka 3D. Niewielkie urządzenie "drukuje" arkusze tkanki z bezpośrednio na ranie. Co ciekawe, możliwe jest osadzenie arkuszy tkankowych na ranach o dowolnym rozmiarze, kształcie i topografii. To niezwykle przydatne do leczenia szerokiej gamy ran po oparzeniach, które nie znajdują się na płaskich powierzchniach.

Zdjęcie To niezwykłe urządzenie wydrukuje brakującą tkankę na każdej ranie - nie tylko płaskiej / materiały prasowe

Arkusz tkankowy składa się z biotuszu na bazie fibryny, nierozpuszczalnego białka biorącego udział w krzepnięciu krwi i bogatego w mezenchymalne komórki macierzyste (MSC). Komórki te pomagają w odpowiedzi immunologicznej organizmu i stymulują wzrost komórek lokalnych. Odkryto, że biotusz może być osadzany równomiernie na powierzchniach o nachyleniu do 45o.



- Sprawdziliśmy możliwości urządzenia, wykorzystując je do leczenia oparzeń o pełnej grubości do leczenia świń. Odkryliśmy, że urządzenie prawidłowo nakłada arkusze skóry na rany - powiedział Marc Jeschke, dyrektor medyczny Ross Tilley Burn Centre, współautor badań.



Sukcesem okazała się nie tylko sama procedura, ale i zastosowanie MSC do procesu gojenia ran. To może oznaczać znaczne usprawnienie leczenia oparzeń.