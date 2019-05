Chińscy naukowcy opracowali niezwykły hydrożel do uszczelniania przebitych tętnic za pomocą światła ultrafioletowego.

Zdjęcie Krwotok to poważne niebezpieczeństwo na każdej sali operacyjnej /123RF/PICSEL

Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego Zhejiang w Hangzhou wykazali podczas eksperymentu, że hydrożel był w stanie zatrzymać krwawienie pod wysokim ciśnieniem z bijącego serca świni. I to bez jakichkolwiek szwów.



Niekontrolowanie krwawienie stanowi poważne niebezpieczeństwo w trakcie operacji lub podczas urazu. W większości przypadków jest to konsekwencja uszkodzenia głównej tętnicy albo narządu pokroju wątroby. By nie doszło do zgonu, konieczne jest błyskawiczne działanie. Obecnie stosowane metody polegają na założeniu zacisków, zahamowaniu krwawienia, a następnie założeniu szwów. Wkrótce może być inaczej.



Hydrożel przypomina ludzką tkankę łączną, a po naświetleniu ultrafioletem gęstnieje i przywiera do ścianek naczyń krwionośnych. Cały proces trwa niecałe 30 sekund.



Twórcy hydrożelu przekonują, że jest on w stanie wytrzymać ciśnienie do 290 mmHg, czyli znacznie wyższe od normalnego. Do tej pory hydrożel został przetestowany tylko na organach królików i świń. Eksperymenty na tej drugiej grupie sugerują, że hydrożel może być skuteczny w leczeniu ludzi, bo narządy wewnętrzne świń są pod wieloma względami podobne do ludzkich.