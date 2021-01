Innowacyjny gadżet do bezigłowego pomiaru poziomu glukozy

​Stworzono pierwszy na świecie przenośny monitor poziomu glukozy. Urządzenie umożliwia całodobowe, nieinwazyjne, bezigłowe monitorowanie poziomu glukozy we krwi.

Zdjęcie To pierwszy taki monitor glukozy /materiały prasowe

Tokijska firma Quantum Operation Inc. opracowała pierwszy na świecie nieinwazyjny glukometr, który przypomina prostego smartwatcha lub opaskę fitness. Urządzenie wykorzystuje technologię spektroskopową do pomiaru glukozy w krwiobiegu człowieka i nie wymaga użycia igły.

Pacjenci chorzy na cukrzycę będą mogli zastąpić codzienne kłucie się prostym urządzeniem, które można nosić na nadgarstku. To oznacza eliminację bólu związanego z codziennym kłuciem i badaniem poziomu glukozy we krwi.



Stworzenie nieinwazyjnego monitora glukozy przez Quantum Operation było możliwe dzięki opracowaniu nowych materiałów spektrometrycznych. Jeden z tych materiałów został zaprojektowany tak, aby emitować optymalne widmo, podczas gdy drugi jest "wysoce responsywny na widma docelowe, jak również innowacyjny firmware. Technologia ta może być wykorzystywana do pomiaru różnych parametrów życiowych, w tym tętna i elektrokardiografii (EKG).



Urządzenie może okazać się bezcennym gadżetem dla cukrzyków.



- Do tej pory wbijanie igły w palec lub ramię było jedyną dostępną metodą dokładnego pomiaru poziomu glukozy. Nasza opaska na nadgarstek to zmieni, sprawiając, że codziennej, bolesnej rutyny można uniknąć - powiedział Kazuma Kato, prezes Quantum Operation.



Aplikacje wykorzystujące duże ilości danych i eliminujące potrzebę stosowania igieł to nie jedyny sposób, w jaki technologia ta obiecuje zmienić życie pacjentów chorych na cukrzycę. Urządzenia typu wearables mogą również umożliwić lekarzom zdalne monitorowanie pacjentów.