Innowacyjny antybiotyk na rzadką chorobę pasożytniczą

Innowacyjny antybiotyk, który jeszcze nie ma nazwy handlowej, może okazać się skuteczny w zwalczaniu onchocerciasis, czyli rzadkiej choroby pasożytniczej.

Zdjęcie Nowy antybiotyk na niezwykle rzadką chorobę /123RF/PICSEL

Onchocerciasis to rzadka choroba wywoływana przez pasożytniczego robaka Onchocerca volvulus roznoszona przez gryzące muchy. Larwy robaka powodują bolesne swędzenie u ponad 15 mln osób na świecie, głównie w pobliżu afrykańskich rzek. Około 800 000 osób poniosło częściową lub całkowitą utratę wzroku, gdy robak zainfekował oczy. Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny została w 2015 r. przyznana za opracowanie awermektyn, które przyczyniają się do leczenia choroby. Niestety, awermektyna nie zabija wszystkich postaci robaka, więc nie można jej uznać za stuprocentowo skuteczną.



Okazuje się, że robaki z rodzaju Onchocerca są zależne od symbiotycznej bakterii Wolbachia. To ten sam rodzaj bakterii, które są wykorzystywane do zwalczania chorób przenoszonych przez komary, takich jak gorączka denga.



Naukowcy odkryli, że antybiotyki zabijające Wolbachię, a nie bezpośrednio robaki, mogą być skuteczne do zwalczania choroby. Wymaga to jednak 4-6 tygodni codziennego leczenia. Takie same efekty daje terapia z użyciem niezatwierdzonego jeszcze antybiotyku AWZ1066S.



Naukowcy z Uniwersytetu w Liverpoolu ustalili, że antybiotyk może być przyjmowany doustnie, nie wyniszczając tym samym zdrowych bakterii jelitowych. Niestety, AWZ1066S zostały przetestowane jedynie na zwierzętach i nie będzie łatwo znaleźć pieniądze na testy kliniczne.