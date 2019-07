Innowacyjne protezy ręki z Krakowa

Wywodząca się z Krakowa firma Glaze Prosthetics jest obecnie jedyną na świecie, która umożliwia wybór modelu, koloru i elementów wykończenia protezy ręki oraz realizację zamówienia online.

Zdjęcie Proteza Glaze sport B /materiały prasowe

Glaze Prosthetics, firma oferująca konfigurowalne protezy ręki, korzysta z HP Jet Fusion 3D 4200. Drukarka stanowi podstawowe narzędzie w procesie tworzenia produktów polskiego producenta.



Misją założonej w 2017 roku firmy jest tworzenie protez dostosowanych do indywidualnych potrzeb, odzwierciedlających styl i osobowość użytkownika, pozwalając pacjentom uniknąć ograniczeń narzucanych przez tradycyjnie produkowane sztuczne kończyny.



Dzięki zastosowaniu w procesie produkcyjnym technologii 3D, Glaze Prosthetics ograniczyło koszty wytwarzania, jednocześnie zachowując unikatową konstrukcję i funkcjonalność protez przygotowywanych na zamówienie.



- Protezy dostępne obecnie na rynku są albo niezwykle drogie, albo niepraktyczne. Tym samym opcje dla osób po amputacjach są nadal bardzo ograniczone. Naszym celem było stworzenie protezy ramienia drukowanej w technologii 3D, co pozwalałoby na szerokie możliwości jej personalizacji. Dzięki włączeniu w proces produkcyjny drukarki HP Jet Fusion 3D 4200, możemy radykalnie obniżyć nie tylko koszt, ale również wagę protezy. Co ważniejsze, wytarzamy sztuczne kończyny, które mogą w pełni sprostać potrzebom użytkowników. Zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i estetycznym - powiedział Franek Kosch, współzałożyciel Glaze Prosthetics.



Z drukarką HP Jet Fusion 3D 4200 firma może oferować protezy, które są nie tylko lekkie i niedrogie, ale również wytrzymałe. Trwałość produktów wynika z zastosowania materiałów HP, które są w stanie sprostać wymaganiom podczas codziennego użytkowania.



Skorzystanie z technologii 3D od HP umożliwiło Glaze Prosthetics przetarcie nowych szlaków w branży. Protezy krakowskiego przedsiębiorstwa oferują dziś zaawansowane funkcje, takie jak głośniki Bluetooth czy powerbank do smartfona, zintegrowane z kończyną.



Drukarka HP Jet Fusion 3D 4200 to łatwe użyciu, skalowalne rozwiązania oraz kompleksowy proces wytwarzania zarówno funkcjonalnych prototypów, jak i gotowych części. Dodatkowo, dzięki wyposażeniu w zautomatyzowane stanowisko do mieszania i obróbki materiałów, optymalizuje przepływ pracy i oszczędza czas.