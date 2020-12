Innowacyjne nanocząstki z Monachium do walki z nowotworami

Naukowcy opracowali innowacyjne nanocząstki do zwalczania komórek nowotworowych. Co ważne, nie mają one skutków ubocznych i są nieszkodliwe dla zdrowych tkanek.

Zdjęcie Nanocząstki opracowane w Monachium skutecznie zabijają komórki nowotworowe /materiały prasowe

Wiele środków używanych w chemioterapii ma liczne efekty uboczne o różnym stopniu ciężkości, gdyż są one toksyczne dla zdrowych komórek. Zmotywowało to naukowców do poszukiwania skutecznych alternatyw dla syntetycznych środków farmaceutycznych, które są wykorzystywane do walki z nowotworami. Stosowanie fosforanu i cytrynianu wapnia od kilku lat jest przedmiotem dyskusji, ponieważ prowadzą one do śmierci komórek nowotworowych. Problemem jest znalezienie sposobów na przezwyciężenie mechanizmów kontrolujących wchłanianie tych związków i zapewnienie, że działają one selektywnie.

Naukowcy z Katedry Chemii Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium pod kierownictwem dr Constantina von Schirndinga, dr Hannę Engelke i prof. Thomasa Beina opracowali klasę nowych amorficznych nanocząstek zbudowanych z wapnia i cytrynianu. są one w stanie w sposób celowany przekraczać barierę wchłaniania i zabijać komórki nowotworowe.



Zarówno fosforan, jak i cytrynian wapnia są zaangażowane w regulację wielu komórkowych dróg sygnałowych. Dlatego też poziomy tych substancji w cytoplazmie są ściśle kontrolowane, aby uniknąć zakłócenia szlaków sygnałowych. Co najważniejsze, nanocząstki opisane w nowym badaniu są w stanie ominąć te mechanizmy regulacyjne.



Zdjęcie Trójwymiarowa grafika przedstawiająca komórkę nowotworową / 123RF/PICSEL

- Przygotowaliśmy amorficzne i porowate nanocząsteczki składające się z fosforanu wapnia i cytrynianu, które są zamknięte w warstwie lipidowej. Enkapsulacja zapewnia, że te cząsteczki są łatwo przyswajane przez komórki, nie wywołując środków ubocznych. Wewnątrz komórki warstwa lipidowa jest skutecznie rozkładana, a duże ilości wapnia i cytrynianu uwalniane do cytoplazmy - powiedział von Schirnding.



Eksperymenty przeprowadzone na komórkach hodowlanych wykazały, że cząstki te są selektywnie zabójcze dla komórek nowotworowych, ale pozostawiają zdrowe komórki (które również pochłaniają cząstki) nietknięte.



Odkrycie to może okazać się przełomowe w walce z nowotworami i selektywnym zabijaniu nieprawidłowych komórek.