Innowacyjna terapia przywracająca słuch

Naukowcy są coraz bliżej stworzenia terapii, która umożliwi przywracanie słuchu osobom, które go straciły.

Utrata słuchu dotyka coraz więcej osób w podeszłym wieku. Często jej przyczyną jest degradacja specjalnych receptorów czuciowych znanych jako komórki rzęsate. W momencie narodzin mamy ich ponad 15 000, ale niestety - nie regenerują się one w trakcie życia. Głośne dźwięki, infekcje i naturalny proces starzenia wpływają na nie nieodwracalnie.

W "European Journal of Neuroscience" badawcze wykazali, że są stanie zregenerować komórki rzęsate myszy. Było to możliwe dzięki zrozumieniu jak komórki rzęsate odrastają u ptaków.



- To zabawne, ale ssaki są wyjątkiem w królestwie zwierząt, jeżeli chodzi o regenerację komórek rzęsatych. Jesteśmy jedynymi kręgowcami, które nie potrafią tego robić - powiedział dr Jingyuan Zhang z Uniwersytetu Rochester.



W 2012 r. dr Patricia White odkryła, w jaki sposób wytwarzanie komórek rzęsatych jest wspierane przez pobliskie komórki podtrzymujące. U ptaków to rodzina receptor naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) aktywuje komórki podtrzymujące. Z jakiegoś powodu u ssaków ten receptor jest zablokowany.



Naukowcy opracowali trzy metody skupiające się na specyficznym receptorze komórkowym zwanym ERBB2, który znajduje się w komórkach pomocniczych wewnątrz ślimaka. W jednym eksperymencie wykorzystano związki chemiczne aktywujące receptor, a w innym jego włączenia dokonano za pomocą manipulacji genetycznej. W trzecim przypadku, naukowcy użyli specjalnie zaprojektowanego wirusa, którego zadaniem była aktywacja receptorów ERBB2.



Okazało się, że aktywacja tych specyficznych receptorów doprowadziła do osiągnięcia pożądanego efektu. ERBB2 stymulował komórki pomocnicze, a gdy zaczęły się one mnożyć, sąsiednie komórki macierzyste przekształcono w nowe komórki rzęsate. Mają one zdolność naturalnego integrowania się z komórkami nerwowymi.



To ważny krok, który w przyszłości może pozwolić opracować metody przywracające słuch.