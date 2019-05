Połączenie szczepionki przeciwko grypie typu A ze szczepionki skierowanej przeciwko pneumokokom, zwiększa skuteczność obu. Taka szczepionka skojarzona może ocalić życie milionom ludzi na całym świecie - i to do tego niskim kosztem.

Zdjęcie Czy kiedyś uda nam się pokonać wirusa grypy? /123RF/PICSEL

Grypa każdego roku zabija ponad milion ludzi rocznie. Sytuacja często się pogarsza, gdy pojawiają się nowe, zmutowane szczepy. Często choroba nie działa samodzielnie - łączy się z bakteryjnym zapaleniem płuc wywołanym przez paciorkowce, co może skończyć się śmiertelnie.



Kiedyś uważano, że paciorkowe wykorzystują osłabiony układ odpornościowy człowieka, gdy ten jest skupiony na walce w wirusem. Niedawno odkryto, że wirusy oraz bakterie wykazują szczególne powinowactwo, choć przyczyny tej zależności są słabo poznane. Dr Mohammed Alsharifi z Uniwersytetu w Adelaide odkrył, że jednoczesne podawanie szczepionek przeciwwirusowych i przeciwbakteryjnych, uskutecznia działanie obu.



- Nasze odkrycia podważają odwieczny dogmat immunologiczny dotyczący mieszania szczepionek wirusowych i bakteryjnych w jednym zastrzyku - powiedział Alsharifi.



Alsharifi jest częścią zespołu, który wynalazł szczepionkę przeciwko grypie, która zapewnia szerszą ochronę niż te powszechnie dostępne. Istniejące szczepionki przeciwko grypie atakują białka na powierzchni wirusa, które często mutują. Dlatego co roku potrzeba nowej szczepionki, która nie zawsze jest skuteczna. Szczepionka opracowana przez zespół Alsharifiego ukierunkowuje reakcję immunologiczną na białka na powierzchni wirusa, ale także rozwija działanie limfocytów T przeciwko wewnętrznej części wirusa, która jest bardziej stabilna. To może zapewnić ochronę przeciwko licznym szczepom wirusa.



Innowacyjna szczepionka przeciwko grypie i pneumokokom ma zostać przetestowana na ludziach w 2020 roku.