Implant mózgowy, który likwiduje ból w czasie rzeczywistym

​Naukowcy stworzyli innowacyjny implant mózgowy, który wykrywa i likwiduje ból w czasie rzeczywistym. Wynalazek ten może utorować drogę do leczenia schorzeń neurologicznych.

Zdjęcie Implant, który pozwoli leczyć ból w czasie rzeczywistym / 123RF/PICSEL

Reklama

Migrena potrafi błyskawicznie zepsuć dzień i pokrzyżować plany. Niestety, często nawet mocne środki przeciwbólowe nie działają. Jest nadzieja, by to zmienić. Specjalny implant mózgowy będzie w stanie zatrzymać atak migreny, zanim ten jeszcze uderzy.

Reklama

Eksperymentalny implant był testowany na szczurach, więc droga do zastosowania go u ludzi jest jeszcze daleka. Naukowcom z New York University (NYU) udało się użyć sygnału do przewidywania bólu, a następnie użyć innego systemu, aby go stłumić.



Aby przewidzieć ból, zespół wszczepił elektrody w przednią część kory zakrętu obręczy (ACC) w mózgu, która jest znana z przetwarzania sygnałów bólowych. Aby stłumić ból, zainstalowano światłowód w regionie prelimbicznej kory przedczołowej (PFC). Wcześniejsze badania wykazały, że aktywacja neuronów w regionie PFC redukuje sygnały bólowe u szczurów i naczelnych. Kiedy ACC odbiera sygnały bólowe, implant kieruje światłowód do aktywacji neuronów w regionie PFC, aktywując je. Ból jest wykrywany i reaguje się na niego w czasie rzeczywistym.



Aby sprawdzić, czy implant zadziałał, badacze wystawili szczury na ostry ból mechaniczny, taki jak ukłucie szpilką w łapę, który powinien wywołać natychmiastową reakcję. Po założeniu implantu, szczury wycofywały łapy o 40 proc. wolniej. Umożliwiono im również poruszanie się pomiędzy dwiema komorami. W jednej z nich implant działał tylko w odpowiedzi na bodziec bólowy. W drugiej, włączał się losowo. Szczury wolały spędzać więcej czasu w tej pierwszej komorze, co sugeruje, że leczenie przynosiło efekty.



Badania mogą okazać się pomocne w opracowywaniu alternatywnych metod leczenia bólu. Długotrwałe stosowanie opioidów w celu uśmierzenia bólu prowadzi do uzależnienia od leków.



- Ponieważ urządzenie jest aktywowane tylko w obecności bólu, zmniejsza ryzyko nadużywania i ewentualnego rozwoju tolerancji. W przeciwieństwie do opioidów, implant nie oferuje żadnej nagrody poza uśmierzeniem bólu, minimalizując ryzyko uzależnienia - powiedział prof. Jing Wang, wiceprzewodniczący ds. badań klinicznych na NYU i jeden z autorów badania.