Naukowcy Icahn Mount Sinai postanowili zbadać, jak zwiększenie dostępu do światła dziennego w domu wpływa na rytm okołodobowy, sen, witalność i zdrowie psychiczne.

- Nasze badanie pokazuje wpływ światła dziennego na fizjologiczne, behawioralne i subiektywne wskaźniki zdrowia okołodobowego w rzeczywistym środowisku. Wyniki podkreślają znaczenie zapewnienia odpowiedniej ekspozycji na efektywne światło elektryczne lub światło dzienne w pomieszczeniach, jak również na zewnątrz dla ludzkiego zdrowia i dobrego samopoczucia - powiedziała prof. Mariana G. Figueiro z Icahn Mount Sinai.



Wzorce światło-ciemność są kluczowe dla wyrównania rytmu okołodobowego i mają fundamentalne znaczenie dla wielu wymiarów zdrowia, w tym snu i zdrowia psychicznego. Mimo, że światło dzienne zapewnia odpowiednią ilość i kolor światła dla promowania wyrównania rytmu okołodobowego, współczesny styl życia w pomieszczeniach zazwyczaj oferuje mniej okazji do odpowiedniej ekspozycji na światło dzienne.



Zgodnie z raportem Bureau of Labor Statistics, w 2020 r. ludzie spędzili 65 proc. czasu w domu, w porównaniu do 50 proc. w 2019 r. Wykorzystując ten naturalny eksperyment podczas pandemii COVID-19, badacze śledzili mieszkańców apartamentów Exo w Reston w stanie Wirginia - 20 osób spędziło jeden tydzień w apartamentach z oknami ze szkła elektrochromowego, zwanymi również inteligentnymi oknami, które dynamicznie przyciemniają się w zależności od położenia Słońca, a drugi tydzień ze standardowymi oknami z żaluzjami. Uczestnicy nosili urządzenia śledzące sen, wypełniali ankiety dotyczące ich zdrowia i samopoczucia oraz dostarczali próbki śliny co 30 minut w ciągu pięciu godzin wieczornych, aby zmierzyć poziom melatoniny - hormonu, który wyzwala senność.



Odkryto, że w ciągu zaledwie jednego tygodnia produkcja melatoniny w organizmie była opóźniona o 15 minut, gdy mieszkańcy korzystali z rolet, co skutkowało tym, że zasypiali 22 minuty później i spali o 16 minut krócej każdej nocy. Dla kontrastu, stały i wysokiej jakości sen w warunkach inteligentnych okien skutkował zwiększoną witalnością w ciągu dnia, 11-procentową redukcją niepokoju i 9-procentową redukcją stresu.



- Jeśli chodzi o wybór miejsca zamieszkania, dostęp do światła dziennego jest kluczowy dla potencjalnych lokatorów. To badanie pokazuje, że światło dzienne i widoki nie są tylko pożądanymi udogodnieniami, ale mają również fundamentalny wpływ na nasze zdrowie, a nawet hormony - powiedział Piers MacNaughton, główny autor badań.



Przeprowadzone badania dowodzą, że inteligentne okna są jedną z metod optymalizacji dostępu światła dziennego do pomieszczeń w środowisku budowlanym w celu poprawy zdrowia użytkowników.



