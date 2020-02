Halicyna - antybiotyk stworzony przez sztuczną inteligencję

​Po raz pierwszy w historii opracowano nowy rodzaj antybiotyku przy pomocy sztucznej inteligencji. Jest to ogromny przełom w walce z rosnącym problemem oporności na leki.

Statystyki wskazują, że liczba infekcji wywołanych lekoopornymi bakteriami wzrosła w Wielkiej Brytanii w ostatnich latach o 9 proc. Jest to konsekwencją niewłaściwego stosowania antybiotyków, które wiele osób nadal zażywa także w walce z chorobami wirusowymi. WHO ogłosiła antybiotykooporność jako "jedno z największych zagrożeń dla globalnego bezpieczeństwa".



Jest jednak szansa na przełom w walce z lekoopornymi bakteriami. Potężny algorytm został wykorzystany do analizy ponad stu milionów związków chemicznych w ciągu kilku dni. Na tej podstawie opracowano nowy antybiotyk, który był w stanie zabić aż 35 rodzajów potencjalnie śmiertelnych bakterii.



- Jeżeli chodzi o odkrywanie antybiotyków, to zdecydowanie pierwszy raz sztucznej inteligencji - powiedziała Regina Barzilay, główna autorka badań z MIT.



Odkrycia dokonano za pomocą algorytmu inspirowanego architekturą ludzkiego mózgu. Naukowcy wyszkolili go do analizy struktury 2500 leków i innych związków, aby znaleźć te o najbardziej zabójczych właściwościach dla bakterii E.coli. Następnie wybrano ok. 100 kandydatów do testów fizycznych, które zaowocowały odkryciem halicyny.



- To jeden z najsilniejszych antybiotyków, jakie do tej pory odkryliśmy. Chcieliśmy opracować platformę, która pozwoliłaby nam wykorzystać moc sztucznej inteligencji do projektowania leków - powiedział James Collins z MIT.

Od 2014 r. Wielka Brytania zmniejszyła liczbę stosowanych antybiotyków o ponad 7 proc., ale liczba infekcji krwi opornych na leki wzrosła o 35 proc. w latach 2013-2017. W innych krajach, w tym w Polsce, nie jest dużo lepiej.



Zastosowanie sztucznej inteligencji do przyspieszenia opracowywania nowych leków może pomóc w obniżeniu kosztów prac nad antybiotykami przyszłości. Sztuczna inteligencja w medycynie jest coraz popularniejsza, a to dopiero początek.