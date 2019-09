FDA: Mentolowe e-papierosy są rakotwórcze

Mentolowe e-papierosy zawierają pulegon, który ma silne działanie rakotwórcze.

Zdjęcie FDA: Mentolowe e-papierosy są niebezpieczne /123RF/PICSEL

Elektroniczne papierosy o smaku mięty i mentolu mogą zawierać wysoki poziom potencjalnie rakotwórczej substancji, która w Stanach Zjednoczonych została zakazana przez FDA. Do odkrycia doszło zaledwie kilka dni po tym, jak administracja prezydenta Donalda Trumpa zaproponowała zakaz sprzedaży aromatyzowanych e-papierosów po serii tajemniczych zachorowań z nimi związanych.



Pulegon to olej ekstrahowany z roślin mięty, który był w przeszłości dodawany do cukierków i gumy do żucia w celu nadania im smaku. W ubiegłym roku FDA wydała zakaz dodawania syntetycznie wytwarzanego pulegonu do żywności z powodu stwierdzonego badania rakotwórczego. Potwierdzono je eksperymentami na zwierzętach.



Naukowcy przeanalizowani, czy wdychanie i przyjmowanie pulegonu jest niebezpieczne. Okazało się, że dawki zawarte w e-papierosach są szkodliwe. Obliczono tzw. margines ekspozycji, czyli przyjmowaną dawkę, która nie stanowi niebezpieczeństwa dla zdrowia. FDA uznaje produkt za bezpieczny do spożycia, jeżeli jego margines ekspozycji wynosi 10 000 lub więcej. Oznacza to, że dodatek jest bezpieczny, gdy jego stężenie w produkcie spożywczych jest 10 000 razy niższe od tego, które wywołuje raka u zwierząt laboratoryjnych (np. szczurów).



Obliczono margines ekspozycji dla pięciu różnych marek e-papierosów o smaku mięty i mentolu oraz jednej marki tytoniu bezdymnego. Następnie porównani uzyskane wartości z papierosami mentolowymi.



Margines ekspozycji dla osób palących lub spożywających tytoń bezdymny zawierających pulegon wahał się od 325 (u użytkowników nałogowych) do 6012 (u użytkowników sporadycznych). Obie wartości są znacznie większe niż przyjęty margines bezpieczeństwa. Co ciekawe, osoby spożywające e-papierosy mentolowe są narażeni na wyższy poziom pulegonu od tych, którzy palili papierosy mentolowe.