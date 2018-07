Fala upałów sprzyja ugryzieniom bąków

Mimo że fala upałów to dla większości osób dobra wiadomość, może przyczyniać się ona do zwiększenia aktywności niektórych owadów.

Zdjęcie Ugryzienie gzy może być naprawdę nieprzyjemne /123RF/PICSEL

Na brytyjskim numerze alarmowym, zgłoszenia dotyczące ukąszeń owadów są prawie dwa razy częstsze niż zwykle o tej porze roku. Lekarze zgłaszają incydenty pacjentów pogryzionych przez owady z rodziny bąkowatych.



Eksperci twierdzą, że główną przyczyną obok wysokich temperatur jest duże nagromadzenie stojącej wody - różnego rodzaju brodzików i basenów, w których owady dobrze się czują. Aby przeciwdziałać pladze bąków, wystarczy złożyć baseny.



- Normalnie nie widzielibyśmy nikogo, kto przyszedł do szpitala z ukąszeniem, ale ostatnio zdarzyło się kilka przypadków wymagających leczenia antybiotykami, co jest bardzo nietypowe. Szczególnie bolesne są pogryzienia przez końskie muchy - powiedział dr Nick Scriven z Society for Acute Medicine (SAM).



Podczas gdy większość ukąszeń owadów jest stosunkowo bezbolesna i szybko ustępuje samoistnie, ugryzienie przez końską muchę może być nieprzyjemnym doświadczeniem. Co więcej, może skończyć się zakażeniem rany i koniecznością przyjmowania antybiotyków.



Lekarze zalecają, aby w miarę możliwości usuwać wodę stojącą w pobliżu ich domów - z brodzików, basenów czy najprostszych wiader.