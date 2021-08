Subtelne zmiany w naszej anatomii pokazują, że ewolucja wciąż działa. Dodatkowe naczynia krwionośne w naszych ramionach, które pojawiają się u coraz większej liczby osób, w ciągu zaledwie kilku pokoleń mogą stać się normą.

Według naukowców z Flinders University i University of Adelaide w Australii tętnica, która tymczasowo biegnie przez środek przedramienia, gdy jesteśmy jeszcze w łonie matki, nie znika już tak często jak kiedyś. Oznacza to, że jest więcej dorosłych niż kiedykolwiek z tym, co sprowadza się do dodatkowego kanału tkanki naczyniowej płynącej pod ich nadgarstkiem.



- Od XVIII wieku anatomowie badają częstość występowania tej tętnicy u dorosłych, a nasze badanie pokazuje, że wyraźnie wzrasta. Częstość występowania wynosiła około 10 procent u osób urodzonych w połowie lat 80. XIX wieku w porównaniu do 30 procent u osób urodzonych pod koniec XX wieku, więc jest to znaczny wzrost w dość krótkim okresie czasu, jeśli chodzi o ewolucję - powiedział Teghan Lucas, anatom z Flinders University.



Tętnica środkowa tworzy się dość wcześnie w rozwoju u wszystkich ludzi, transportując krew do naszych rosnących ramion. W wieku około ośmiu tygodni, zwykle się cofa, pozostawiając to zadanie dwóm innym naczyniom - tętnicy promieniowej i łokciowej. Anatomowie już od jakiegoś czasu wiedzą, że zanikanie tętnicy środkowej nie jest tak częste, jak kiedyś. W niektórych przypadkach utrzymuje się ona jeszcze przez miesiąc lub dłużej. Niektóry nawet się z nią rodzą.



Zdjęcie Tętnica środkowa w centrum / materiały prasowe

Aby porównać częstość występowania tętnicy środkowej, zespół zbadał 80 kończyn ze zwłok, wszystkie oddane przez Australijczyków o europejskim pochodzeniu. Mieli oni od 51 do 101 lat, co oznacza, że prawie wszyscy urodzili się w pierwszej połowie XX wieku. Naukowcy porównali częstość występowania tętnicy środkowej z danymi z literatury, które mogłyby wskazywać na obecność tego naczynia krwionośnego.



Odkryto, że tętnica wydaje się być trzy razy powszechniejsza u dorosłych dzisiaj, niż ponad sto lat temu. To odkrycie sugeruje, że selekcja naturalna faworyzuje osoby, które rodzą się z dodatkowym zestawem naczyń krwionośnych.



Można sobie wyobrazić, że obecność tętnicy środkowej może oznaczać większą zręczność palców i dłoni. Z drugiej strony, jej obecność zwiększa ryzyko wystąpienia zespołu cieśni nadgarstka.



- Jeśli ten trend się utrzyma, większość ludzi będzie miała tętnicę środkową przedramienia do 2100 roku - podsumowała Lucas.