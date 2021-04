Energetyki mogą wywoływać problemy psychiczne

​Najnowsze badania łączą spożycie napojów energetycznych z depresją, lękiem i stresem. Napoje energetyczne są mieszankami różnych składników, takich jak kofeina, guarana, cukier, żeń-szeń i aspartam. Mają one poprawiać nastrój, czujność i produktywność, ale mogą mieć długoterminowe efekty uboczne, które są zdecydowanie mniej korzystne - czytamy w serwisie PsyPost.

Zdjęcie Napoje energetyczne wykazują wiele długofalowych skutków ubocznych /123RF/PICSEL

W wielu badaniach przekrojowych sprawdzono już związek między spożywaniem napojów energetycznych a problemami zdrowia psychicznego, takimi jak stany lękowe, depresja i zwiększone odczuwanie stresu. Niewiele z nich miało jednak charakter długofalowy, co oznacza, że trudno było określić lub wykazać związek przyczynowy.



W najnowszym badaniu przeanalizowano dane 897 osób, które były obserwowane od urodzenia w kontekście wcześniej opublikowanego badania Raine. W wieku 20 lat i ponownie w wieku 22 lat wypełniano kwestionariusze dotyczące m.in. spożycia napojów energetycznych i nastroju. Badacze stwierdzili, że zmiany w spożyciu napojów energetycznych były związane z podwyższonym odczuwaniem stresu, a u młodych dorosłych mężczyzn - z depresją i lękiem.



Autorzy włożyli wiele wysiłku, aby wyeliminować zmienne zakłócające pomiary, i proponują kilka sposobów, w jakie spożycie napojów energetycznych może wpływać na nastrój, w tym zmianę zachowań związanych ze snem. Nie zbadano jednak możliwości, że niektóre zachowania lub inne elementy mogą wpływać na spożycie napojów energetycznych oraz depresję i lęk osobno.



Ogólny brak energii może być spowodowany przez dowolną liczbę czynników zewnętrznych lub wewnętrznych i może tłumaczyć nasilenie objawów z jednej strony, prowadząc do zwiększonego spożycia napojów energetycznych z drugiej strony, aby zwalczyć leżące u podstaw zmęczenie. Autorzy zauważają, że składniki napojów energetycznych mogą nasilać istniejące objawy lęku, depresji i stresu.



Naukowcy zalecają, aby w przyszłych badaniach zbadać dodatkowe pomiary, ponieważ samokontrola, zwłaszcza w przypadku problemów ze zdrowiem psychicznym, jest obarczona ryzykiem niedostatecznego i/lub nadmiernego raportowania. Dodatkowo, wielu uczestników, którzy utracili możliwość obserwacji w kontekście badania Raine'a, charakteryzowało się niekorzystną sytuacją społeczno-ekonomiczną, co oznacza, że wyniki mogą być zniekształcone.



Pomimo ich powszechnego spożycia i ograniczonej regulacji w wielu krajach, szkodliwe skutki spożywania napojów energetycznych nie są w pełni zrozumiałe, co potwierdza konieczność prowadzenia dalszych badań.