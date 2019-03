Elektryczne suszarki do rąk rozsiewają bakterie

Elektryczne suszarki do rąk mogą być niebezpieczne. Używanie tego typu urządzeń w szpitalach powinno zostać zabronione.

W 2014 r. naukowcy z Uniwersytetu w Leeds opublikowali niepokojące wyniki badań sugerujące, że bezdotykowych suszarek do rąk w publicznych toaletach nie należy traktować jako urządzeń sanitarnych. Odkryto, że suszarki wydmuchują bakterie ze źle umytych rąk na pobliskie powierzchnie, zwiększając prawdopodobieństwo złapania infekcji.



Eksperymenty w laboratoriach odtwarzających warunki panujące w ogólnodostępnych toaletach wykazały, że suszarki wprowadzają do otoczenia aż 27 razy więcej bakterii niż klasyczne ręczniki papierowe. Mikroorganizmy krążą po toalecie przez 15 minut. Nowe badania są jeszcze bardziej przerażające.



Zespół uczonych pod kierownictwem prof. Marka Wilcoxa postanowił zbadać, jak metody suszenia rąk wpływają na rozprzestrzenianie się bakterii w szpitalnych łazienkach. Badanie przeprowadzono w szpitalach w trzech miastach - Leeds, Paryżu i Udine - i trwało 12 tygodni. W każdej lokalizacji wybrano dwie toalety używane przez pacjentów, personel i gości, każda oferowała suszarkę strumieniową lub ręczniki papierowe. Próbki powietrza i wymazów z powierzchni toalety pobierano codziennie przez 4 tygodnie, a następnie po dwutygodniowej przerwie w każdej z toalet wprowadzono alternatywną metodę suszenia. Cały proces powtórzono jeszcze jeden raz.



Hodowle próbek wykazały, że całkowita ilość bakterii w powietrzu i na powierzchniach była znacznie wyższa w toaletach, w których używano uszarek strumieniowych. Najbardziej dramatyczne różnice zaobserwowano między powierzchnią samej suszarki a powierzchnią dozownika ręczników papierowych - w Udine na tej pierwszej było 100 razy więcej bakterii, w Paryżu 33 razy więcej, a w Leeds "tylko" 22 razy więcej.



W brytyjskich toaletach poziomy szczepów bakterii Staphylococcus aureus opornych na metycylinę (MRSA) były trzy razy wyższe w okresie użytkowania suszarki strumieniowej niż podczas korzystania z ręczników papierowych. W toaletach namierzono także inne mikroorganizmy, m.in. bakterie oporne na cefalosporyny.



Francuscy urzędnicy ostatnio zaktualizowali wytyczne do korzystania suszarek do rąk na oddziałach klinicznych. Brytyjskie szpitale namawiają do zaniechania wykorzystywania suszarek elektrycznych, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych nie ma żadnych wytycznych regulujących te urządzenia.