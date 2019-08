E-papieros wybuchł mu w kieszeni

Pewien młody mężczyzna z Wielkiej Brytanii doznał poważnych poparzeń, gdy e-papieros eksplodował w jego kieszeni.

Zdjęcie To już kolejny przypadek wybuchającego e-papierosa /123RF/PICSEL Medycyna Kokaina dosłownie "pożera" mózg

24-letni Will Hawksworth jechał ze sklepu do domu, gdy bateria w jego e-papierosie eksplodowała i podpaliła mu kurtkę. Chłopak trafił do szpitala, gdzie zdiagnozowano oparzenia drugiego i trzeciego stopnia na jego klatce piersiowej i brzuchu.



Eksplozje e-papierosów są rzadkie, ale mogą być wyjątkowo niebezpieczne. Dokładne przyczyny tego typu zdarzeń nie są znane, ale prawdopodobnie mają związek z bateriami urządzeń.



Aby unikać niespodziewanych eksplozji, zaleca się, aby unikać ładowania e-papierosów przez noc i nie pozostawiać ich w tym czasie bez nadzoru. Należy także unikać używania ładowarek innych od oryginalnych i bezwzględnie zaprzestać korzystanie z nich, jeżeli ulegną uszkodzeniu lub zamoczeniu.



Kilka miesięcy po poparzeniu Will Hawksworth nadal nie jest w pełni zdrowy. Skóra na jego klatce piersiowej ma skłonność do podrażnień i często zmienia kolor na czerwony pod wpływem ciepła. Ale dobrze wie, że cały wypadek mógł się skończyć znacznie gorzej, nawet śmiertelnie.



Will już nie pali papierosów, ani nie korzysta z e-papierosów.