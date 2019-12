Dziecko połknęło konfetti w kształcie gwiazdy

​Świąteczne konfetti może być niebezpieczne, zwłaszcza dla małych dzieci.

Zdjęcie Taką gwiazdkę połknęła pewna 9-miesięczna dziewczynka /materiały prasowe

W "Medical Journal of Australia" opublikowano studium przypadku 9-miesięcznego dziecka, które trafiło do szpitala po zadławieniu konfetti w kształcie gwiazdy. Matka zauważyła w ślinie dziewczynki smugi krwi, co ją zaniepokoiło.



Rutynowe badania wykazały, że z dziewczynką wszystko jest ok, więc została wypisana do domu. Lekarze stwierdzili, że dziecko po prostu musiało się zakrztusić śliną. Jednak dwa dni później wróciła do szpitala ze znacznie poważniejszymi dolegliwościami - trudnościami z oddychaniem, gorączką, kaszlem i zmniejszonym apetytem.



Wykazano anormalnie wysoką częstość oddechów wynoszącą 68 oddechów na minutę i zaczerwienienie gardła, a także sporadyczne świsty. Dziewczynkę przyjęto do szpitala i pierwszą diagnozą było wirusowe zapalenie oskrzelików. Kilka dni później doszło do poważniejszych symptomów - letargu, zmniejszonego przepływu krwi i pojawieniu się guza po lewej stronie szyi.



Badanie USG i tomografia komputerowa wykazały dużą masę ropy w tylnej części gardła zwężającą drogi oddechowe. Zidentyfikowano także obiekt w kształcie pięcioramiennej gwiazdy. Okazało się, że to element konfetti osadzony w delikatnej tkance tchawicy.



- Pomimo ich elastycznego charakteru, konfetti o kształcie ostrych gwiazd wydają się być podatne na osiadanie w górnym odcinku przewodu pokarmowego. Ich błyszcząca natura skupia uwagę dzieci, które wszystko wkładają do ust. Jesteśmy przygotowani, że podobne przypadki pojawią się podczas świąt Bożego Narodzenia - powiedział radiolog Paul Heyworth ze Szpitala Uniwersyteckiego Gold Coast.



W przypadku 9-miesięcznej dziewczynki, wszystko skończyło się dobrze. Chirurdzy usunęli fragment konfetti oraz ropnia, a podanie antybiotyków ochroniło dziecko przed powikłaniami.