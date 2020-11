Dwóch kandydatów na lek blokujący wirusa Zika

​W 2015 r. setki dzieci urodziły się z deformacjami mózgu spowodowanymi wybuchem epidemii wirusa Zika. Niedawno naukowcy z National Institutes of Health (NIH) wykorzystali szereg zaawansowanych technik badań przesiewowych w celu analizy ponad 10 000 związków chemicznych w poszukiwaniu lekarstwa. Jest dwóch kandydatów.

Zdjęcie Wirus Zika atakuje dzieci od 2015 roku /AFP

Odkryli, że metacyklina - szeroko stosowany antybiotyk - jest skuteczna w zapobieganiu infekcjom mózgu i zmniejszaniu problemów neurologicznych związanych z wirusem u myszy. Ponadto stwierdzili, że leki pierwotnie przeznaczone do leczenia choroby Alzheimera mogą pomóc w walce z wirusem.

Reklama

- Na całym świecie, epidemia Zika spowodowała niszczycielskie, długotrwałe problemy neurologiczne u wielu dzieci i ich rodzin. Chociaż liczba zakażeń spadła, zagrożenie nadal istnieje. Mamy nadzieję, że te obiecujące wyniki są dobrym pierwszym krokiem do przygotowania świata do walki z kolejną potencjalną epidemią - powiedziała dr Avindra Nath z NIH.



Wirus Zika przenoszony jest głównie przez komary z gatunku Aedes aegypti. W 2015 i 2016 r. co najmniej 60 krajów zgłosiło infekcje wirusa Zika. Niektóre z tych krajów zgłosiły również wysoką częstość występowania zakażonych matek rodzących dzieci urodzone z nienormalnie małymi głowami wynikającymi z zaburzenia rozwoju zwanego mikrocefalią płodową. U niektórych dorosłych zakażenia były przyczyną kilku zaburzeń neurologicznych, w tym zespołu Guillaina-Barrégo, zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego. Chociaż wielu naukowców próbowało, nie odkryli oni jeszcze skutecznego leczenia lub szczepionki przeciwko wirusowi Zika.



Teraz postanowiono poszukiwać leku wśród preparatów już dostępnych na rynku. Naukowcy szukali leków, które zapobiegają namnażaniu się wirusa poprzez blokowanie aktywności białka o nazwie NS2B-NS3.



Wirus Zika ma kapsyd białkowy, który zawiera długie nici RNA do produkcji większej ilości białek wirusowych. Podczas infekcji wirus wstrzykuje RNA do komórki, co powoduje produkcję tych białek, które są połączone razem. Następnie proteaza NS2B-NS3 odłącza każde z tych białek, z których wszystkie są krytyczne dla tworzenia nowych cząsteczek wirusowych.



Zdjęcie Ludzkość jest coraz bliżej powstrzymania wirusa Zika / AFP

- Proteazy działają jak nożyczki. Blokowanie aktywności proteazy jest skuteczną strategią przeciwdziałania wielu wirusom. Chcieliśmy poszukać jak najlepszych leków, które mogłyby zapobiec rozcięciu poliproteiny wirusa Zika przez proteazę na aktywne części - powiedziała dr Rachel Abrams, chemik organiczny z laboratorium dr Nath.



Zespół dr Abrams opracował testy oceniające zdolność leków do blokowania aktywności proteazy wirusowej NS2B-NS3. Jeden z testów wskazał, że powszechnie stosowane antybiotyki na bazie tetracykliny - jak metacyklina - mogą być skuteczne w blokowaniu proteazy.



Zidentyfikowano dwóch kandydatów na leki w terapii wirusa Zika - przeciwzapalny lek MK-591 i nieudany lek na chorobę Alzheimera, zwany JNJ-404. Konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań, potwierdzających skuteczność wyżej wymienionych preparatów.