Dwa razy więcej zgonów z powodu antybiotykooporności

Z nowego raportu wynika, że lekooporne bakterie zakażają i zabijają więcej osób, niż wskazywały poprzednie szacunki.

Zdjęcie Lekooporny szczep Candida auris jest trudny do zwalczania /123RF/PICSEL

Okazuje się, że Stany Zjednoczone stoją w obliczu dwóch pilnych zagrożeń dla zdrowia publicznego. Chodzi o antybiotykooporne szczepy grzyba Candida auris i bakterii Acinetobacter.



Mikroorganizmy te zbudowały oporność na leki stworzone do ich zwalczania, co oznacza, że w przyszłości mogą być niezwykle trudne do leczenia. CDC wskazuje, że lekooporne bakterie i grzyby mogą stanowić poważniejszy problem dla amerykańskiej służby zdrowia, niż sugerowały wcześniejsze szacunki.



W poprzednim raporcie, opublikowanym w 2013 r., wykazano, że co najmniej 2 mln Amerykanów co roku choruje z powodu antybiotykoopornych bakterii i co najmniej 23 000 z nich z tego powodu umiera. Nowy raport CDC wskazuje na znacznie wyższe liczby.



Okazuje się, że teraz co roku na lekooporne infekcje zapada co najmniej 2,6 mln osób w Stanach Zjednoczonych, co prowadzi do prawie 44 000 zgonów. To dwa razy więcej niż sugerowały poprzednie analizy.



To oznacza, że ktoś zaraża się w USA lekooporną bakterią co 11 sekund, a w wyniku wywoływanych przez nią infekcji co 15 minut umiera osoba. Trudno jest jednak z tym walczyć.



Zapobiec rozprzestrzenianiu się lekoopornych bakterii możemy tylko poprzez przyjmowanie antybiotyków zgodnie z zaleceniami lekarzy, nigdy na własną rękę. Warto także dbać o higienę - mycie rąk, przygotowywanych produktów spożywczych czy seks z zabezpieczeniem.