Doznał odmy opłucnowej podczas karaoke

Pewien Chińczyk śpiewał tak długo i intensywnie, że doznał odmy opłucnowej.

Zdjęcie Śpiewanie też może być niebezpieczne /123RF/PICSEL

Po wykonaniu 10 kolejnych piosenek - wszystkich wypełnionych dźwiękami o wysokim natężeniu - pewien 65-letni Chińczyk doznał poważnego ataku bólu w klatce piersiowej i problemów z oddychaniem. Mężczyzna o pseudonimie Wang, następnego dnia udał się do szpitala w hrabstwie Nanchang, a lekarze poinformowali go o wystąpieniu odmy opłucnowej.



Dr Peng Bin-fei, jeden z lekarzy, którzy badali Wanga, powiedział że jego płuca zapadły się "z powodu wysokiego ciśnienia spowodowanego śpiewaniem wysokich dźwięków". Fani karaoke nie mają powodów do obaw, bo tego typu urazy są niezwykle rzadkie i prawdopodobnie związane z wcześniejszym uszkodzeniem płuc.



Odma opłucnowa powstaje, gdy powietrze lub inne gazy dostają się do jamy opłucnej w wyniku uszkodzenia miąższu płucnego lub przedziurawieniem ściany klatki piersiowej. Odma opłucnowa jest jednym ze stanów nagłych i wymaga niezwłocznej interwencji chirurgicznej.



Podczas odmy opłucnowej, powietrze, które normalnie wypełniałoby płuco, jest kierowane do obszaru między płucem a ścianą klatki piersiowej. Kiedy tak się dzieje, rosnąca kieszeń powietrza naciska na płuca, zmuszając do częściowego lub całkowitego zapadnięcia się organu, co powoduje problemy z oddychaniem.



Zapadnięcie się płuca może nastąpić w wyniku urazu klatki piersiowej, ale może być także spowodowane chorobą płuc. W przypadku fana karaoke, winna prawdopodobnie była anomalia anatomiczna jego płuc, której wcześniej nie wykryto.



- Zazwyczaj zapadnięcie się płuca wymaga pewnych nieprawidłowości anatomicznych tego narządu. Całkowicie normalne płuco zwykle nie zapadnie się samoistnie - powiedział dr Enid Neptune z Johns Hopkins School of Medicine w Baltimore.



Przypadki odmy opłucnowej w wyniku intensywnego śpiewu lub krzyczenia na koncercie są rzadkie, ale jednak zdarzają się. W 2017 r. młoda dziewczyna doznała odmy opłucnej podczas koncertu One Direction.