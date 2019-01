Dostała nowe płuco i... alergię na orzechy w pakiecie

Kobieta, która przeszła przeszczep płuca, od dawcy otrzymała jeszcze jedną, nieoczekiwaną niespodziankę: alergię na orzechy.

Zdjęcie To niezwykle rzadkie, ale z przeszczepianym narządem można otrzymać także alergie /123RF/PICSEL

"Dwa tygodnie po transplantacji u pacjentki pojawiła się ostra niewydolność oddechowa tuż po spożyciu kanapki z masłem orzechowym i galaretką. Przed przeszczepem pacjenta nigdy nie miała alergii na orzeszki ziemne ani inne orzechy" - czytamy w raporcie "Transplantation Proceedings".



Chociaż 53-letnia kobieta cierpiąca na rozedmę płuc nie wykazała bardziej powszechnych objawów alergii, takich jak wysypka czy bóle brzucha, lekarze zdali sobie sprawę, że jej trudności w oddychaniu i ucisk w klatce piersiowej są reakcją alergiczną. Zaskakujące jest to, że kobieta nigdy wcześniej nie miała alergii pokarmowych. Ale 22-letni mężczyzna, od którego pochodziło przeszczepione lewe płuco miał.



Dr Mazen odish, jeden z lekarzy zajmujących się leczeniem kobiety poinformował, że dawca przekazał jej nie tylko organ, ale i alergię na orzechy. Mimo iż jest to bardzo rzadkie, to alergie pokarmowe mogą być przekazywane wraz z narządami podczas transplantacji. W 2016 r. pewien 46-letni mężczyzna wraz z przeszczepianym szpikiem kostnym otrzymał od siostry alergię na owoce kiwi.



Lekarze nie są pewni, co powoduje występowanie takiego zjawiska. Istnieje kilka czynników, które zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia alergii pokarmowych, ale zazwyczaj każdy przypadek jest inny.



Standardowe testy potwierdziły u 53-letniej kobiety alergię na orzeszki ziemne, migdały, orzechy nerkowca, orzechy kokosowe i orzechy laskowej. Naukowcy jeszcze nie wiedzą, czy alergia z czasem zniknie, czy pozostanie z kobietą do końca życia.