Dobra informacja dla osób biorących insulinę

Modyfikacje skupiają się na cechach już wbudowanych w kształt cząsteczki - ochronnym "zawiasie", który pozwala białku funkcjonować, gdy jest otwarte, a także utrzymując je stabilne w konformacji zamkniętej. Oznacza to, że zmodyfikowana cząsteczka insuliny otwiera się tylko w obecności "klucza", którym może być np. molekuła cukru.



Eksperymenty przeprowadzone przez Weissa wykorzystywały fruktozę - naukowcy udowodnili, że przy jej użyciu można manipulować insuliną. Jest to wciąż jednak tylko koncepcja niż pomysł na terapię, bo nie ma pewności, że w obecności glukozy efekt byłby taki sam.



- Obietnica tego rodzaju "inteligentnej" insuliny jest taka, że zmieni ona sposób leczenia cukrzycy, a ludzie nie będą musieli się już martwić - powiedział Weiss.



Pomysł ten jest badany przez innych naukowców. W zeszłym roku zespół uczonych z Uniwersytetu w Kopenhadze i firma biotechnologiczna Gubra odniosły sukces z podobnym rozwiązaniem, tworząc formę insuliny z dołączoną grupą, która rozpadała się w obecności glukozy, aby uczynić cząsteczkę funkcjonalną.



Cukrzyca typu 1 jest chorobą autoimmunologiczną, która dotyka około 15 na 100 000 osób na całym świecie. W efekcie układ odpornościowy organizmu niszczy komórki w trzustce odpowiedzialne za odmierzanie precyzyjnych ilości hormonu insuliny w zależności od poziomu glukozy w krwiobiegu.



Bez kontrolowanej ilości insuliny dostarczanej do organizmu w odpowiednim momencie, wrota, które normalnie mogłyby kierować glukozę do komórek, pozostają zamknięte, odcinając paliwo dla tkanek i organów, kiedy najbardziej go potrzebują. Kiedyś dla chorych na cukrzycę równało się to ze śmiercią, ale w pewnym momencie odkryto, że insulinę można oczyszczać i wstrzykiwać do organizmu.

Reklama