DNA jest scalane siłami hydrofobowymi

Przez długi czas uważano, że dwie nici DNA są połączone wiązaniami wodorowymi. Okazuje się jednak, że za ich stabilność odpowiadają siły hydrofobowe. Dlaczego to odkrycie jest tak istotne?

Zdjęcie To nie wiązania wodorowe, a siły hydrofobowe scalają nici DNA /materiały prasowe

Naukowcy z Uniwersytetu Technologicznego Chalmers argumentują, że cząsteczki DNA są hydrofobowe (odpychane przez wodę), więc kiedy znajdą się w środowisku bogatym w wodę, jakim są komórki, ściskają się, by ograniczyć swój kontakt z tym płynem. Wiązania wodorowe nadal odgrywają ważną rolę, ale prawdopodobnie są zaangażowane w sekwencjonowanie par zasad, a nie scalenie dwóch nici razem.



Uczeni użyli roztworu glikolu polietylenowego, aby stopniowo zmienić środowisko DNA z naturalnie hydrofilowego na hydrofobowe. Zauważono, że gdy roztwór jest hydrofilowy i hydrofobowy jednocześnie, cząsteczki DNA się rozpadają.



- Komórki chcą chronić swoje DNA i nie wystawiać go na działanie środowisko hydrofobowych, które mogą zawierać szkodliwe cząsteczki. Ale jednocześnie DNA w komórkach musi się otworzyć, aby móc je wykorzystać. Uważamy, że komórka przez większość czasu utrzymuje swoje DNA w roztworze wodnym, ale gdy tylko chce do czegoś wykorzystać materiał genetyczny, naraża DNA na działanie środowiska hydrofobowego - powiedział Bobo Feng, jeden z autorów badań.



Nowe odkrycie może być kluczowe dla genetyków z całego świata. Cząsteczki DNA rozdzielają się z kilku powodów, takich jak rozmnażanie i naprawa, więc zrozumienie, jak do tego dochodzi, może pomóc naukowcom w badaniach. Być może pomoże także w badaniach nad nowotworami.



Zdjęcie / 123RF/PICSEL

- Aby zrozumieć raka, musimy dowiedzieć się, jak dochodzi do procesów naprawy DNA. Aby tak się stało, musimy zrozumieć samo DNA. Jak dotąd to się nie udało, ponieważ uważaliśmy, że to wiązania wodorowe spajają helisę DNA. Teraz okazuje się, że odpowiadają za to siły hydrofobowe - powiedział Feng.