​Dlaczego słonie nie chorują na nowotwory?

Naukowcy wyjaśnili, dlaczego słonie są zaskakująco odporne na nowotwory. Badania te mogą pomóc w opracowaniu nowych terapii u ludzi.

Zdjęcie /123RF/PICSEL

Słonie wyjątkowo rzadko chorują na nowotwory. Jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę, jak długo żyją i jak masywne są ich ciała.

Reklama

- Panuje przeświadczenie, że gdy masz naprawdę duże ciało, twoje obciążenie rakiem powinno wzrosnąć, ponieważ im większe ciało, tym więcej komórek. Nie jest to prawdą w odniesieniu do wszystkich gatunków - długotrwały paradoks w medycynie ewolucyjnej wskazuje, że ewolucja znalazła sposób na zmniejszenie ryzyka wystąpienia nowotworu - powiedział Vincent Lynch, biolog z Uniwersytetu Stanu Nowy Jork w Buffalo.



Zespół Lyncha zbadał, co może być przyczyną takiej przewagi ewolucyjnej u dużych ssaków.



- Badaliśmy, w jaki sposób słonie i ich żyjący i wymarli krewni ewoluowali, aby być odpornymi na raka. W przeszłości prowadziliśmy badania nad TP53, dobrze znanym supresorem nowotworów. Tym razem sprawdziliśmy, czy cały genom słoni zawiera więcej kopii supresorów nowotworów niż można by się spodziewać. Stwierdziliśmy, że słonie mają mnóstwo dodatkowych kopii genów supresorowych nowotworów, a wszystkie one przyczyniają się prawdopodobnie w niewielkim stopniu do odporności na raka - dodał Lynch.



Zdjęcie Dlaczego to akurat słonie są tak odporne na nowotwory? / 123RF/PICSEL

To, co odkryli naukowcy nie jest niczym niezwykłym. Okazuje się, że słonie dysponują dodatkowymi kopiami genów supresorowych nowotworów oraz unikalnymi duplikacjami, które również mogą przyczyniać się do supresji nowotworów.



Teraz naukowcy postanowili sprawdzić, w jaki sposób ich odkrycia mogą przyczynić się do zapobiegania lub leczenia nowotworów u ludzi.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Belgijska fabryka będzie produkować szczepionki na różne warianty Covid-19 AFP