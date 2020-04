Detroit jako pierwsze miasto wprowadzi 5-minutowy test na COVID-19

Burmistrz Mike Duggan poinformował w programie CNN, że Detroit będzie pierwszym miastem, które wdroży specjalne 5-minutowe testery COVID-19 firmy Abbott Labs.

Zdjęcie Urządzenie do przeprowadzania testów w Detroit /materiały prasowe

Testery firmy Abbott Labs to małe "laboratorium w pudełku". Urządzenie do przeprowadzania testów, które jest wielkości tostera wykorzystuje technologię molekularną i jest w stanie wskazać wynik negatywny już w ciągu 13 minut. Wynik pozytywny jest dostępny już po pięciu minutach. Niewielkie rozmiary i szybkie wyniki testów oznaczają, że można go wdrożyć i wykorzystać szybciej niż inne metody.

Właśnie na to rozwiązanie zdecydował się Burmistrz Detroit Mike Duggan. Urządzenie Abbott Labs przeszło wszystkie wymagane testy i może trafić do użytku w ciągu najbliższych dni. Sprzęt zostanie udostępniony osobom udzielającym pierwszej pomocy.

Miasto Detroit zostało szczególnie mocno dotknięte epidemią koronawirusa. Według najnowszych danych, ponad 81% z 7615 przypadków koronawirusa w stanie Michigan znajduje się właśnie w Detroit.