​Najnowsze badania chińskich naukowców wskazują, że choroba COVID-19 wywoływana przez SARS-CoV-2, nie przenosi się z ciężarnych matek na noworodki.

Zdjęcie SARS-CoV-2 nie zagraża niemowlętom - przynajmniej nie z powodu transmisji wirusa od chorych matek /123RF/PICSEL

Wreszcie jakieś dobre informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2, który rozprzestrzenił się na ponad 160 krajów na całym świecie. Chińscy uczeni sugerują, że nie ma możliwości, by ciężarna matka przekazała wirusa dziecku przy porodzie. W brzuchu dzieci są cały czas chronione, bo łożysko nie przepuszcza patogenów.

To już druga praca badawcza opublikowana przez chińskich uczonych, tym razem we "Frontiers in Pediatrics", dotycząca możliwości transmisji SARS-CoV-2 przez kobiety w ciąży. Okazuje się, że matki nie przekazują koronawirusa dzieciom - ani w trakcie ciąży, ani podczas porodu, gdy wymiana płynów ustrojowych jest nieunikniona.



Bezpieczne porody

Wszystkie cztery matki, które przebadano do najnowszej pracy, urodziły zdrowe noworodki w szpitalu Wuhan Union. Warto wspomnieć, że to właśnie prowincja Hubei w Chinach jest epicentrum obecnej pandemii. U żadnego z niemowląt nie wystąpiły żadne poważne objawy związane z COVID-19, takie jak gorączka czy kaszel. Wszystkie dzieci były początkowo izolowane i karmione mieszanką. Troje z czterech dzieci miało negatywny wynik testu na infekcję dróg oddechowych, a matka czwartego nie zgodziła się na badanie.



U jednego noworodka wystąpił niewielki problem z oddychaniem przez trzy dni, ale był on leczony nieinwazyjną wentylacją mechaniczną (NIV). Dwoje dzieci (w tym jedno z problemami oddechowymi) miało wysypkę na ciele, która ostatecznie samodzielnie zniknęła. Nie można stwierdzić, czy istnieje związek między wymienionymi problemami medycznymi a COVID-19.

- Nie jesteśmy pewni, czy wysypka była spowodowana zakażeniem COVID-19 przez matkę - powiedziała dr Yalan Liu z Uniwersytetu Huazhong.



Wszystkie cztery niemowlęta pozostają zdrowe, a ich matki również w pełni wyzdrowiały. W poprzednim badaniu retrospektywnym dziewięciu ciężarnych matek chorych na COVID-19 również nie znaleziono dowodów na to, że koronawirus może przejść na dziecko. Wszystkie dziewięć rozwiązań ciąży dokonano przez cięcie cesarskie.



- Aby uniknąć infekcji spodowanlch transmisją okołoporodową i poporodową, nasi lekarze uważają, że cięcie cesarskie w tym wypadku jest bezpieczniejsze - powiedziała dr Yalan Liu.



Także w przypadku wirusów, które wywoływały poprzednie epidemie (SARS czy MERS), nie wykazano możliwości transmisji ich z ciężarnych matek na dzieci.