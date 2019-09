Czerwone wino zwiększa różnorodność mikroflory jelitowej

Nowe badania przeprowadzone przez naukowców sugerują, że osoby pijące czerwone wino z umiarem, mogą mieć bardziej zróżnicowaną mikroflorę jelitową od abstynentów.

Zdjęcie Czerwone wino wpływa pozytywnie na mikrobiom bakteryjny /123RF/PICSEL

W badaniu prawie 3000 pijących osób z USA, Wielkiej Brytanii i Holandii, naukowcy z Kings College w Londynie badali wpływ piwa, cydru, czerwonego i białego wina na mikrobiom jelitowy. W ostatnich latach wiele badań łączyło mikrobiom jelitowy ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a także skutecznością niektórych leków.

Okazało się, że osoby pijące czerwone wino miały bardziej zróżnicowaną mikroflorę bakteryjną i to nawet przy uwzględnieniu innych czynników (m.in. wieku, wagi, regularnej diety i statusu społecznego).



- Chociaż od dawna wiemy o korzystnym działaniu czerwonego wina na zdrowie serca, badanie pokazuje, że umiarkowane spożycie tego trunku zwiększa różnorodność mikroflory bakteryjnej, co częściowo tłumaczy korzystny wpływ na zdrowie - powiedziała Caroline Le Roy, główna autorka badań.



Mogą mieć na to wpływ związki chemiczne znane jako polifenole, które powszechnie występują w czerwonym winie. Znajdują się one w skórce winogron i mają właściwości przeciwzapalne oraz przeciwutleniające, które mogą zwiększać różnorodność "dobrych" bakterii w organizmie. Zauważono także niższy poziom złego cholesterolu i mniejszą otyłość u osób pijących czerwone wino.