Naukowcy przetestowali na ludziach szczepionkę przeciwko chlamydiom. Okazała się ona ogromnym sukcesem - jest bezpieczna i wywołuje odpowiedź immunologiczną przeciwko bakteriom Chlamydia trachomatis.

Zdjęcie Czy wkrótce uda się stworzyć szczepionkę przeciwko chlamydii? /123RF/PICSEL

Do wprowadzenia szczepionki na rynek jest jeszcze długa droga, ale naukowcy są podekscytowani skutecznością preparatu. Kolejne testy będą miały na celu ustalenie prawidłowego dawkowania.



- Biorąc pod uwagę wpływ chlamydii na zdrowie kobiet, możliwości reprodukcyjne i zdrowie niemowląt, istnieje ogólna niezaspokojona potrzeba opracowania szczepionki przeciwko tym bakteriom - powiedział Peter Anderson z Statens Serum Institut w Danii.



Dwie wersje szczepionek oraz placebo przetestowano u 35 kobiet w celu ustalenia jej bezpieczeństwa i sprawdzenia, czy wywołuje właściwą odpowiedź immunologiczną. Pierwszy preparat zawierał dodatkowe liposomy CAF01 w celu zwiększenia odporności komórkowej, podczas gdy do drugiego dodano wodorotlenek glinu, który zwiększa produkcję przeciwciał.



Szczepionkę podano za pomocą trzech iniekcji (dzień 0, dzień 28 i dzień 112) oraz dwóm dawkom przypominającym (dzień 126 i dzień 140). Wszystkie kobiety otrzymały zestaw pięciu iniekcji.



Oba preparaty wywołały odpowiedź immunologiczną, ale szczepionka z liposomami CAF01 wytworzyła o 560 proc. więcej przeciwciał. To właśnie ta wersja szczepionki prawdopodobnie trafi do kolejnego etapu badań.



Chlamydioza jest najczęstszą infekcją przenoszoną drogą płciową na świecie. Co roku bakterią zaraża się ok. 131 mln osób. Transmisja choroby następuje w trakcie seksu bez zabezpieczenia, nawet bez penetracji. Jest uważana za "cichą" chorobę, ponieważ często nie daje żadnych objawów. Jeżeli jednak nie jest odpowiednio leczona, może prowadzić do bezpłodności i innych poważnych powikłań, w tym ciąży pozamacicznej, poronienia, urodzenia martwego płodu lub przedwczesnego porodu. Może także zwiększać ryzyko zarażenia się innymi chorobami przenoszonymi drogą płciowa, np. rzeżączką lub HIV.



Dobra wiadomość jest taka, że chlamydie da się skutecznie wyleczyć antybiotykami, ale i tak stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Szczepionka może okazać się bezcenna, zapewniając długoterminową ochronę.